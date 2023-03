David Beckmann: Erster Erfolg in der neuen Rennklasse

Flordia. Zum ersten Mal ging der Hagener David Beckmann in der LMP2-Klasse an den Start – und konnte sich in Florida gleich den Sieg sichern.

Was für ein Einstand: Erstmals ging Rennfahrer David Beckmann für Jota-Oreca in der LMP2-Klasse an den Start – und sicherte sich mit seinen Teamkollegen Yifei Ye und Will Stevens auf dem „Sebring International Raceway“ in Florida gleich den Sieg. „Ich erwarte nichts“, hatte der Hagener im Vorfeld noch tief gestapelt. Umso größer war die Freude über den überraschenden Erfolg: „Sieger der 1000 Meilen von Sebring. Ein unglaubliches und unwirkliches Gefühl dieses historische Rennen zu gewinnen!“, freute sich der 22-Jährige im Anschluss auf seiner Facebook-Seite und dankte seinen Teamkollegen „für die perfekte Peformance“ und seinem Rennstall für die Unterstützung: „Keine Fehler zu machen ist der Schlüssel und das ist genau das, was unser Team gezeigt hat.“

Die Strecke gilt als besonders schwierig: Der Kurs umfasst fast sechs Kilometer Strecke mit 17 Kurven, wovon 3,8 Kilometer aus Asphalt und 1,9 Kilometer aus Beton bestehen.

Bei Porsche unter Vertrag

„Der LMP2 ist ein schnelles Auto mit viel Abtrieb. Ich denke, das kommt mir zugute. Es hat kein ABS und ist daher einem Formelauto ähnlicher als einem GT-Auto“, freute sich Beckmann gegenüber „Motorsport-Total.com“ schon im Vorfeld auf sein Debüt in der neuen Rennklasse. Zudem ist der Hagener bei Porsche unter Vertrag. Für den deutschen Autobauer ist er als Test- und Ersatzfahrer in der Formel E tätig.

Seine neuen Teamkollegen sind für ihn hingegen keine Unbekannten: „Yifei kenne ich aus der Formel 4, und Will Stevens war mit Jota in den Prototypen-Klassen sehr erfolgreich“, sagte Beckmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke