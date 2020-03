23 Spielminuten lang hatten sie die Tigers Tübingen gut im Griff, doch gegen Mitte des dritten Viertels ging Phoenix Hagen die Spielkontrolle komplett abhanden. Beim Tabellen-13. der 2. Basketball-Bundesliga ProA unterlag das Team von Trainer Chris Harris nach Verlängerung letztlich mit 86:90 (75:75, 44:36), ließ damit wichtige Punkte im Kampf um die Play-off-Qualifikation liegen. „Das war ärgerlich. Aber wir nehmen aus diesem Wochenende den Sieg gegen Trier mit und lernen aus der Niederlage in Tübingen. Wir haben noch einige Chancen, um in die Play-offs einzuziehen“, resümierte Harris.

In fremder Halle machte den Hagenern am Sonntagabend vor allem die Vielzahl an Ballverlusten zu schaffen. Insgesamt 20 „Turnover“ verzeichnete die Statistik, der Großteil darf der Kategorie „völlig unnötig“ zugeordnet werden. Schrittfehler, Fuß im Aus oder mit dem Kopf durch die Wand – selbst routinierte Spieler wie Dominik Spohr und Jonathan Octeus verloren das Spielgerät je viermal. Somit luden die Gäste Tübingen nach einer recht komfortablen 40:50-Führung im dritten Viertel zu einem Comeback ein, das die im Spielverlauf immer stärker werdenden Hausherren dankend nutzten. Entsprechend bedient war Chris Harris nach der Partie: „Wir waren in dieser Phase nicht konsequent genug, nicht clever genug, nicht konzentriert genug. Das war duselig“, fand der Phoenix-Trainer.

Erste Tübinger Führung

Diante Baldwin traf in der 36. Minute zur allerersten Tübinger Führung (66:64). Nun war das Spiel offen, aber Phoenix fokussierter. Nach einem Dunking von Javon Baumann zum 72:75 bei noch 50 Sekunden Restspielzeit war der Auswärtssieg wieder greifbar, doch Johnathan Jordan antwortete postwendend per Korbleger mit Bonusfreiwurf zum 75:75. Die erneute Chance zur Führung vergab Octeus, der sich in der Tübinger Zone verdribbelte. Die Hausherren vergaben ihren potenziellen Siegtreffer auf der Gegenseite ebenso.

Dominik Spohr (links) ist mit 14 Punkten Hagens Topscorer in Tübingen. Foto: Jörg Laube / WP

In der Extrazeit erzielte Octeus nach zwei punktlosen Minuten die ersten Zähler zur 76:77-Führung, doch jetzt kam der große Auftritt von Besnik Bekteshi: Tübingens Aufbauspieler traf drei Dreier in Folge – bei seinem zweiten Treffer wurde Philipp Neumann gefoult, der einen Freiwurf versenkte – zum 86:81 bei noch 31 Sekunden Restspielzeit. Phoenix schickte die Tigers nun an die Freiwurflinie, aber Bekteshi und Jordan bewiesen starke Nerven. „Bekteshi hat durchgespielt, hatte am Ende trotzdem noch frische Beine. Wir haben ihm leider zu viel Raum gelassen“, ärgerte sich Harris. 15 Punkte in der Nachspielzeit zu kassieren, das sei viel zu viel gewesen. „Wir waren taktisch nicht auf der Höhe“, räumte Chris Harris ein.

Bekteshi war nach knapp 45 Minuten Spielzeit entsprechend erschöpft, aber glücklich über den Comeback-Sieg. „Wenn man mit zehn Punkten hinten liegt, darf man nicht einfach aufgeben. Wir haben immer an uns geglaubt“, sagte der Mann des Spiels.

Furioser Phoenix-Start

Dabei wirkten die Tübinger in der ersten Hälfte noch alles andere als motiviert. Phoenix bewies in den ersten fünf Spielminuten hohe Treffsicherheit, ein Dreier des eingewechselten Kyle Leufroy zum 6:18 (5.) brachte die Hagener früh zweistellig in Front, während sich Tübingen gegen eine Zonenverteidigung schwer tat.

Aber die Tigers kämpfen sich allmählich ins Spiel, attackierten gegen eine kleine Phoenix-Aufstellung – Adam Pechacek fehlte wie auch schon gegen Trier mit einer Oberschenkelverletzung – immer wieder erfolgreich den Korb. Das konnten Niklas Geske und Jonas Grof auch gut, schlossen entweder selbst ab oder bedienten ihre Mitspieler. Folgerichtig kamen alle Phoenix-Spieler in der ersten Halbzeit zu Punkten. Bei Grofs Korbleger zum 27:39 (17.) war wieder die höchste Gäste-Führung hergestellt, aber Jordan und Philipp Neumann hielten ihre Farben im Spiel. In die Kabine ging es für das Harris-Team mit einem verdienten Acht-Punkte-Vorsprung. Nach der Pause spielte Phoenix zunächst gut, doch dann verlor man den Faden.

Statistik

Beste Spieler Tübingen: Jordan (24), Baldwin (17, 6 Rebounds), Bekteshi (23, 4/7 Dreier), Neumann (12, 6 Rebounds), Stammberger (8).

Phoenix Hagen: Octeus (10, 6 Assists, 4 Ballverluste, 5/16 Feldwürfe), Gilmore (4, 5 Rebounds), Leufroy (13), Geske (12), Zdravevski (3), Lodders (4), Spohr (14, 4 Ballverluste, 4/11 Feldwürfe), Grof (12, 6 Rebounds, 5/7 Feldwürfe), Baumann (14, 8 Rebounds, 7/7 Feldwürfe, 4 Ballverluste, 4 Fouls).

Spielviertel: 18:23, 18:21, 16:11, 23:20, 15:11 (Nachspielzeit); Teamstatistik: 46:49 % Feldwurfquote, 38:38 % Dreierquote, 70:83 % Freiwurfquote, 33:40 Rebounds, 18:18 Assists, 7:4 Steals, 11:20 Ballverluste, 2:2 Blocks.