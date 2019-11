Das Volme-Derby elektrisiert den TuS Volmetal

Volmetal. Das ist kein normales Spiel: Am Samstag kommt es in Schalksmühle zum Volme-Derby zwischen den SGSH Dragons und dem TuS Volmetal.

Nach dem spielfreien Wochenende geht es in der 3. Handball-Liga Nordwest wieder rund für den TuS Volmetal: Im Volme-Derby (19.30 Uhr, Sporthalle Halver) bei den SGSH Dragons aus Schalksmühle erwartet die Volmetaler ein kampfbetontes Spiel, bei dem sie am Ende das Feld als Sieger verlassen möchten. „Das ist das Derby überhaupt, die Rivalität ist brisanter und bedeutender sogar stärker als bei Spielen gegen Eintracht“, betont der Volmetaler Trainer Marc Rode.

Beim 31:26-Sieg seines Teams in Spenge, dem Tabellenvierten, sorgten die Volmetaler zuletzt noch für eine große Überraschung, nachdem man zwei Spiele in Folge deutlich verlor. Ähnliche Vorzeichen von der Tabellenposition her sind es auch diesmal, denn der Gastgeber aus Schalksmühle befindet sich derzeit mit 16:10 Punkten auf dem fünften Platz. Dass dies in dieser Liga aber keine besondere Aussagekraft besitzt und der TuS auch gegen Spitzenteams mithalten kann, demonstrierte man in der laufenden Spielzeit schon des Öfteren. Hinzu kommt, dass Derbys bekanntermaßen seine eigenen Gesetze schreiben und alles möglich ist.

Rode baut auf den Faktor Fans

Trotzdem schätzt Rode die Gastgeber leistungstechnisch stärker ein als sich selbst: „Das wird eine richtige Hausnummer, sie sind auf allen Positionen extrem stark besetzt. Aber mit unseren Fans im Rücken und durch viel Emotionen und Kampf können wir die Prozentpunkte, die uns qualitativ fehlen, ausgleichen.“

Vor allem aber vor der Heimstärke des Nachbarn aus Schalksmühle dürften die Volmetaler gewarnt sein – bisher gab die SGSH nur bei Unentschieden gegen Wilhelmshaven und Aurich daheim Punkte ab. Ebenfalls gilt es den Rückraumlinken und aktuellen Toptorschützen der gesamten Liga (97 Tore) Christopher Klasmann in den Griff zu bekommen, der permanent Torgefahr ausstrahlt und an guten Tagen Spiele alleine entscheiden kann. Im letzten Spiel der Dragons, das in Ahlen mit 28:29 verloren ging, netzte er gleich zwölf Mal ein. Aus einer aggressiven Deckung heraus spielen die Schalksmühler mit viel Tempo nach vorne und schließen dort oftmals durch Linkshänder und Ex-VfL-Akteur Dragan Tubic erfolgreich ab.

Alle Volmetaler mit an Bord

Nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld dürfte bei ausverkaufter Halle Brisanz zu spüren sein. „Meine junge Truppe muss die hitzige Atmosphäre erst einmal zu verarbeiten wissen. Wenn wir aber gut und effektiv reinkommen, dann können wir das Spiel offen gestalten“, hofft Rode auf eine gute Anfangsphase seiner Mannschaft. Dabei werden alle Spieler im Aufgebot stehen und alles daran setzen, den Derbysieg zu realisieren.