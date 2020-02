Das sind die Zu- und Abgänge im Hagener Kreisliga Fußball

In zwei Wochen beenden die heimischen Fußballer in der Kreisliga A1 die Winterpause, am 18. Spieltag greifen die Teams dann wieder ins Geschehen ein. Bereits am kommenden Wochenende sind Blau-Weiß Haspe und Schwarz-Weiß Breckerfeld im Nachholspiel gefordert. In den Kadern hat sich über den Jahreswechsel einiges getan, der Hasper SV war auf der Zugangsseite sogar gleich neunmal aktiv. Nach Ablauf der Anmeldefrist am 31. Januar hat die WP mit den Verantwortlichen gesprochen.

FC Hellas/Makedonikos Hagen

Zugänge: Georgios Ntontos (SC Berchum/Garenfeld)

Abgänge: keine

Trainer: Christos Sampsonidis (bleibt)

Zielsetzung Rückrunde: Nach einer starken ersten Halbserie zählt für den Spitzenreiter nur der Titelgewinn: „Darauf bereiten wir uns vor, wir wollen die gute Hinrunde bestätigen“, sagt Trainer Sampsonidis.

SC Berchum/Garenfeld II

Neuzugänge: keine

Abgänge: keine

Trainer: Artur Passon (bleibt)

Zielsetzung Rückrunde: Mit unverändertem Kader geht der Tabellenzweite in die Rückrunde und will am Ende einen Platz unter den Top drei behaupten.

Schwarz-Weiß Breckerfeld

Neuzugänge: Patrick Borg (Rot-Weiß Rüggeberg), Philip Volkenrath (reaktiviert)

Abgänge: Maurice Jung (zur Bundeswehr), Marcel Marino (BW Haspe)

Trainer: Uli Heidbüchel (bleibt)

Zielsetzung Rückrunde: Trainer Uli Heidbüchel erwartet eine interessante Rückrunde: „Wir wollen den Anschluss halten und haben die Aufstiegsspiele im Blick.“ Derzeit beträgt der Rückstand der Hansestädter auf Spitzenreiter Hellas bei einer absolvierten Partie weniger fünf Punkte.

TSV Fichte Hagen

Neuzugänge: Niko Salewski (reaktiviert)

Abgänge: Yusuf Öztürk (TSG Herdecke), Amin Belhadj (Al Seddiq Hagen), Ousmane Karissy (SSV Hagen)

Trainer: Dietmar Grauer (bleibt)

Zielsetzung Rückrunde: Die Eilper haben das Fußballjahr 2019 auf Platz vier abgeschlossen, der Tabellendritte SW Breckerfeld ist allerdings schon zehn Punkte entfernt. „Die Teams unter uns wollen wir auf Abstand halten und am Ende unter den Top vier stehen“, formuliert Trainer Dietmar Grauer die Zielsetzung.

SC Concordia Hagen

Neuzugänge: Dennis Cudok (RSV Altenvoerde), Lars Ahrens (SV Hohenlimburg 10 II)

Abgänge: keine

Trainer: Lars Peters und Maurice Scheuerl (bleiben)

Zielsetzung Rückrunde: Die fünftplatzierten Concorden wollen die guten Ergebnisse aus der Hinrunde bestätigen: „Leider müssen wir zum Rückrundenstart aber auf einige wichtige Stammspieler verzichten“, berichtet Coach Peters.

Hasper SV

Neuzugänge: Mimmo Carluccio, Angelo Constantini, Lazaros Charalampidis, Ian Kay Mösta, Lamine Diaoune (alle SW Silschede), Aykut Tombul, Joel Tschoumy (beide SSV Hagen), Timo Großmann, Simon Kriegs (beide eigene A-Jugend)

Abgänge: Cem Aktan (SSV Hagen), Patrick Bölling (FC Wetter II)

Trainer: Ronald Ogonda

Zielsetzung Rückrunde: Die Hasper haben den Kader qualitativ und quantitativ im Winter noch einmal deutlich verstärkt. „Die Top fünf sind das Ziel“, gibt HSV-Trainer Ronald Ogonda die klare Marschroute vor.

FC Polonia Hagen

Neuzugänge: Marcel Tucholski, Kay Dietrich (beide SpVg Hagen 11), Dario Reger (Hagen United)

Abgänge: Jan Bednarczyk (SSV Hagen), Marco Rummenhohl (Ziel unbekannt)

Trainer: Jakob Nosal (bleibt)

Zielsetzung Rückrunde: Der Tabellensiebte strebt laut Coach Jakob Nosal einen Platz im gesicherten Mittelfeld an.

Al Seddiq Hagen

Neuzugänge: Fatih Dursun (zuletzt vereinslos), Amin Belhadj (Fichte Hagen), Aness Ziane (FC Wetter)

Abgänge: Ali Koubaa (FC Wetter)

Trainer: Anziz Mbae (neu)

Zielsetzung Rückrunde: Mit dem neuen Trainer Anziz Mbae wollen die Marokkaner in der Rückrunde vordergründig junge Spieler heranführen und ihnen mehr Spielpraxis ermöglichen. „Es gilt, Disziplin und Spaß am Fußball zu vereinen“, blickt Mbae voraus.

SG Vorhalle 09

Neuzugänge: Robin Hoff (SSV Hagen II)

Abgänge: keine

Trainer: Bahman Razeghpour

Zielsetzung Rückrunde: „Wir wollen attraktiven Fußball spielen und möglichst noch zwei Plätze nach oben klettern“, wünscht sich der Vorsitzende des Tabellenzehnten, Fernando da Costa Couto.

SpVg Hagen 11 II

Neuzugänge: Göksel Özdemir (Türkiyemspor Hagen), Samedin Pilica (BW Voerde II), Roger Sheetz (SV Brilon II), Andre Butze, Sascha Görge, Sven Upton-Suberg

A bgänge: Marcel Tucholski, Kay Dietrich (beide Polonia Hagen), Justus Nieder (Studium), Domenique Möhrke, Dyiar Shamo Inez (beide Ziel unbekannt)

Trainer: Martin Lissner (bleibt)

Zielsetzung Rückrunde: Der Tabellenelfte will den aktuellen Platz verteidigen. „Wenn es noch ein einstelliger Rang wird, freuen wir uns. Wir wollen weiter hart arbeiten, Spaß haben und weniger Gegentore kassieren“, sagt Trainer Martin Lissner.

Blau-Weiß Haspe

Neuzugänge: Marcel Marino (SW Breckerfeld), Bilal Özüsaglam (SuS Volmarstein), Michael Huwald (SW Silschede), Dragos Minciu (FC Wetter)

Abgänge: Dogan Söylemez, Serhat Aslan (beide SW Silschede), Tugay Yavuz (SSV Hagen)

Trainer: Andreas Wilkes

Zielsetzung Rückrunde: Um den Klassenerhalt zu sichern, hat der Aufsteiger den Kader für die Rückrunde namhaft verstärkt. Bei acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge ist das Polster aktuell komfortabel.

SV Boele-Kabel

Neuzugänge: Mehmet Özalp (SV Hohenlimburg 10), Mamadu Diallo (aus Dortmund)

Abgänge: keine

Trainer: Atila Aslan (bleibt)

Zielsetzung Rückrunde: Als Tabellen-13. haben die Boeler nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Für Trainer Atila Aslan zählt daher nur der Klassenerhalt.

FC Iliria Hagen

Neuzugänge: Hasan Hasani (SG Vorhalle 09), Firat Memis (Ararat Gevelsberg)

Abgänge: keine

Trainer: Bajram Hyseni und Burim Hyseni (neu)

Zielsetzung Rückrunde: Mit neuem Trainergespann und neu formiertem Vorstand wollen die Iliren die notwendigen Punkte zum Klassenerhalt sammeln. „Wir haben das Potenzial, das auch zu schaffen“, sagt der Vorsitzende Grid Strepi.

SV Hohenlimburg 10 II

Neuzugänge: keine

Abgänge: keine

Trainer: Denis Nierobisch und Marvin Preilowski (bleiben)

Zielsetzung Rückrunde: „Um den Abstieg zu vermeiden, werden jetzt häufiger Spieler aus der Westfalenliga-Mannschaft in der Reserve aushelfen“, erklärt der Sportliche Leiter Achim Heinrichsmeier. Derzeit haben die Zehner als Tabellen-15. zwei Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsränge.