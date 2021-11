Das sagt der SV Hohenlimburg 10 zur 2G-Regelung

Hohenlimburg. Dürfen bald nur noch Geimpfte und Genesene beim Fußball auflaufen? Das sagt Bernd Preußner vom SV Hohenlimburg 10.

In der Bundesliga wird es an diesem Wochenende in Anlehnung an die neuen NRW-Verordnungen die ersten Begegnungen mit 2G-Regelung geben, wie etwa bei den Partien Bayer Leverkusen gegen VfL Bochum oder Arminia Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg. Ob auch der Amateurfußball mit Ausübung unter freiem Himmel davon betroffen sein wird, steht noch nicht fest.

SV Hohenlimburg 10 hat noch nichts gehört

„Wir selber haben überhaupt noch nichts gehört. Das Servicezentrum Sport (SZS) müsste uns eine Vorgabe machen. Bisher haben wir nichts bekommen“, sagt Bernd Preußner, Vorstand für Finanzen beim SV Hohenlimburg 10. Falls eine solche Regelung in Kraft träte, würde dies laut Preußner „natürlich für alle Zuschauer, aber auch für Spieler und Trainer gelten, alles andere ergäbe gar keinen Sinn.“ Dies würde darauf hinauslaufen, dass ungeimpfte Kicker nicht mehr am Spielgeschehen teilnehmen dürften.

