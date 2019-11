Darum bleibt der SuS Volmarstein hinter den Erwartungen

Ab der Saison 2015/16, die der SuS Volmarstein mit Tabellenplatz zehn abschloss, konnte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Gütschow in den folgenden Jahren kontinuierlich verbessern. Im Sommer 2017 belegte der SuS Platz neun, im Jahr darauf Platz sechs und nach einer schwächeren Rückrunde reichte es im letzten Jahr noch zu Tabellenplatz drei.

Die bisherige Saison verlief aus Volmarsteiner Sicht aufgrund der mageren Punktausbeute ziemlich ernüchternd und das obwohl keines der Spiele gegen eines der Spitzenteams verloren wurde. Sechs Punkte und dreizehn Tore weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison lautet die Bilanz vor den beiden letzten Spielen des Jahres.

Erste Punkte gegen TuS Ennepetal II eingebüßt

Die ersten Punkte büßte der SuS zum Saisonauftakt in einem schwachen Spiel beim aktuellen Tabellenzweiten TuS Ennepetal II trotz Führung ein. Nach dem Spiel fühlte sich das 1:1 für Trainer Ralf Gütschow wie eine Niederlage an, weil der TuS vor der Saison noch nicht zu den Titelkandidaten gezählt wurde. Das Heimspiel gegen die TSG wurde mit 3:1 gewonnen, dann fiel allerdings das Spiel beim SC Wengern zunächst aus. Nach dem Pflichtsieg gegen Berchum/Garenfeld III (3:1) folgte das torlose Remis beim Aufsteiger BW Voerde. „Wir haben in diesem Spiel acht bis neun hochkarätige Chancen ausgelassen“, kritisierte Gütschow damals unmittelbar nach der Partie und dieser Mangel sollte sich durch den bisherigen Saisonverlauf ziehen.

Eine Woche später unterlag der SuS nach 16 Monaten erstmals wieder auswärts, auch weil wieder zahlreiche Chancen nicht genutzt wurden. Zudem musste Innenverteidiger Marvin Pozuelo bei der 0:2 Niederlage in Linderhausen schon nach 25 Minuten mit Rot vom Feld und bekam dafür später acht Spiele Sperre aufgebrummt.

Das nötige Selbstvertrauen

Heimsiege gegen FSV Gevelsberg II (4:1) und Hasslinghausen (3:2) nährten bei Gütschow die Hoffnung, doch noch einmal Oben angreifen zu können, zumal ja noch das Derby gegen den SC Wengern ausstand. Dann folgte aber die Tristesse beim 1:1 in Silschede und auch daheim gegen Ararat Gevelsberg reichte es nach einer Führung wieder nur zu einem Punkt. Auswärts in Ende führte der SuS bereits mit 2:0, bot dabei eine weitaus bessere Leistung als in den Wochen zuvor, aber auch dieses Spiel endete mit einem Remis.

In der englischen Woche wurde dann der SC Wengern mit 2:1 bezwungen und auch gegen Esborn (2:0) behielt der SuS die Oberhand und holte sich so das nötige Selbstvertrauen für das schwere Auswärtsspiel beim letztjährigen Meister SC Obersprockhövel II. Durch zwei Treffer von Bilal Özüsaglam konnte der SuS die drei Punkte entführen, eine Woche später gelang nach 0:2-Rückstand wenigstens noch der Ausgleich gegen die TSG Sprockhövel II. Die Serie von neun Spielen ohne Niederlage riss dann am letzten Spieltag beim 2:3 in Rüggeberg.

Trainer ist „absolut unzufrieden“

„Wir sind natürlich absolut unzufrieden, weil wir viele Punkte fahrlässig liegengelassen haben“, sagt Gütschow und nennt aber auch Gründe: „Von unserer Betonabwehr der letzten Saison haben wir mit Nouel Zeschky und Flo (Gütschow) zwei wichtige Eckpfeiler verloren, dazu noch die lange Sperre von Pozzi. Ozan (Akdogan) musste sich auch erst auf unsere Spielweise einstellen und insgesamt haben wir diesmal zu viel Zeit gebraucht, um uns einzuspielen.“

Für den Sturm hatte Gütschow vor der Saison mit Tufan Özdil einen großgewachsenen Mittelstürmer dazubekommen, der war aber neben der RTM nur zum Saisonauftakt in Ennepetal dabei. „Tufan studiert im Ausland“, erklärt Gütschow. „Die anderen Offensivspieler waren leider nicht treffsicher genug und einige Stammspieler haben leider nicht die Form aus der Vorsaison.“ Sebastian Lummel und Zeki Tasdemir, die beiden erfolgreichsten Volmarsteiner Torschützen haben zusammen gerade einmal zwölf Tore auf dem Konto, das allein ist schon aussagekräftig.

„Durch Verletzungen, Arbeit oder Studium konnten wir uns häufig nicht optimal auf die Spiele vorbereiten, allerdings klagen wir auch auf einem hohen Niveau“, so Gütschow. „Das letzte Jahr hat die Erwartungen und eigenen Ansprüche natürlich steigen lassen aber wir haben auch erst zwei Spiele verloren.“

Am Sonntag spielt der SuS beim TuS Hasslinghausen, eine Mannschaft, die nach dem miserablen Saisonstart zurück in die Spur gefunden hat, danach kommt der TuS Ennepetal II zum Köhlerwald.