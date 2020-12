Darauf freuen sich die Sportler in Wetter und Herdecke 2021

Wetter/Herdecke Vom Ruhrbike-Festival bis zum Nikolauslauf, der große Ausblick: Darauf freuen sich die Sportler in Wetter und Herdecke im neuen Jahr

Es gab 2020 nicht so viele Erfolge der Sportlerinnen und Sportler aus Wetter und Herdecke wie in sonstigen Jahren, natürlich nicht. Im Jahr der Corona-Pandemie stand in vielen Monaten ja auch der organisierte Sport still, ungezählte Spiele, Wettkämpfe und Meisterschaften fielen aus. Ganz am Anfang des Jahres und mittendrin gab es dennoch beachtenswerte Erfolge der heimischen Asse. Der Herdecker Ruderer Johannes Weißenfeld etwa muss mit dem Deutschland-Achter auf Olympia noch warten, wurde aber erneut Europameister. Läuferin Patricia de Graat gelang das Comeback nach langer Verletzungspause, sie lief bei deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle und auf dem Feld erstmals ins Frauen-Finale über 1500 m. Taekwondo-Kämpferin Anna-Lena Frömming wurde wieder deutsche Meisterin, diesen Titel gewann Snookerspieler Daniel Sciborski aus Wetter mit dem Bundesliga-Team der TSG Heilbronn erstmals. Und einige Mannschaften konnten in abgebrochenen Spielzeiten Aufstiege feiern: Die Fußballer des FC Herdecke-Ende gleich dreimal, mit erster und dritter Mannschaft sowie den Altherren. In der Nachbarstadt schafften dies die Handballer der HSG Wetter/Grundschöttel, die in die Bezirksliga zurückkehrten, das Dart-Team des TuS Wengern – nun in der 2. Liga NRW - und die Kicker des FC Wetter II. Den Tennis-Herren 30 des Herdecker TV gelang der Sprung in die Verbandsliga gleich doppelt, beim TuS Ende feierte man im Badminton und Tischtennis. Unsere Fotostrecke zeigt die größten Erfolge.

Andere dagegen - etwa in den Kontakt-Sportarten Ringen und Taekwondo – konnten ihr Können corona-bedingt 2020 nicht zeigen. Nicht nur sie hoffen darauf, dass 2021 besser wird, und freuen sich auf die Rückkehr in ihren geliebten Sport. Der Sportkalender des neuen Jahres, der von den Vereinen und Verbänden nach den Erfahrungen der letzten Monate nur unter Vorbehalt und unverbindlich gefüllt wird, bietet in Wetter und Herdecke wieder reichlich Höhepunkte. Darauf freuen sich die Sportler 2021:

Januar

Nicht nur das traditionelle Neujahrsrudern des RC Westfalen Herdecke fällt aus, die Fußball-Hallenturniere sind schon länger abgesagt, auch darüber hinaus wird es im ersten Monat des Jahres wohl kaum Sportveranstaltungen geben. Auch wenn der aktuelle Lockdown nicht über den 10. Januar hinaus verlängert werden sollte.

Februar

Nach dem ursprünglichen Plan sollten die Fußballer nun in die Rückserie starten, in den Kreisligen am 14. Februar, die Bezirksligisten FC Herdecke-Ende (bei SF Hüingsen) und FC Wetter (zunächst spielfrei) zwei Wochen später. Dass sie endlich wieder spielen können, hoffen die Kicker, es werden aber zunächst die im Herbst ausgefallenen Partien nachgeholt. Und ob überhaupt eine Rückserie gespielt werden kann, erscheint sehr fraglich.

Nach dem starken Comeback 2020 will sich die Herdeckerin Patricia de Graat von der LG Olympia Dortmund in ihrem ersten Jahr bei den Leichtathletik-Frauen in der deutschen Spitze etablieren. Gern auf den Heimbahnen der Dortmunder Körnig-Halle beim stark besetzten Indoor-Meeting am 7. Februar oder den deutschen Hallen-Meisterschaften am 20./21. Februar.

März

In der Winterhallen-Runde wollen die Herren 30 des Herdecker TV in der Verbandsliga bestehen, zudem hat ihr Verein eine Turnierserie im Herdecker Tennis-Event-Center geplant. Am 6. und 27. März soll in den Altersklassen 40 und 50 gespielt werden.

Im August 2020 musste der REWE-Symalla-Cup, das U11-Fußballturnier des FC Herdecke-Ende verschoben werden, geplanter Termin ist nun der 27./28. März. Ob dann am Kalkheck auch tatsächlich gespielt werden kann, ist noch fraglich. Die Teilnehmerfelder aber stehen, als letztes Team hat der Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach zugesagt.

April

Zum traditionellen Anrudern treffen sich in diesem Monat die Harkortsee-Vereine, also die SG Demag und der RC Mark aus Wetter und der RC „Westfalen“ Herdecke.

Den 90. Geburtstag hätte man beim Schützenverein Volmarstein 1930 gern in diesem Jahr gefeiert, es kam anders. Unverdrossen hat der Verein die Jubiläumsfeier nun für 2021 terminiert, konkret für den 24. April.

Mai

Auch der Herdecker TV kam im Jahr 2020 um seine Feier des Geburtstags, in diesem Fall sogar des 100. Nun will man das Jubiläum ein Jahr später feiern, ins Auge gefasst ist der 1. Mai 2021 - exakt 101 Jahre nach der Vereinsgründung. Sollte auch das nicht klappen, verschiebt man nochmal in den September.

Etwa ein Jahr ohne richtigen Wettkampf sein wird Anna-Lena Frömming, wenn sie wieder auf die Taekwondo-Matte darf. Am 15./16. Mai ist die Herdeckerin Titelverteidigerin, wenn in Ochsenhausen (Baden-Württemberg) die deutschen Meisterschaften anstehen. Auch zur Weltmeisterschaft im chinesischen Wuxi will sie, der Termin steht noch nicht fest, auch die Universiade in Chengdu/China (18. – 29. August) wäre ein lohnendes Ziel.

Die letzten Saisonspiele stehen für die heimischen Handball-Landesligisten am 15. Mai auf dem ursprünglichen Spielplan. Die Herren der HSG Herdecke/Ende gastieren beim TV Lössel, die Damen der HSG Wetter/Grundschöttel erwarten die SG Attendorn/Ennest. Doch die Saison wurde ja schon nach zwei Spieltagen wieder unterbrochen, wird also deutlich länger dauern.

Vom 22. bis 24. Mai ist der Deutschland-Cup in Essen auf dem Baldeneysee angesetzt. Das größte internationale Kanupolo-Turnier ist Ziel des Kanu-Clubs Wetter.

Juni

Der Herdecker Citylauf war in diesem Monat vorgesehen, er wurde vom TSV Herdecke schon im Dezember erneut abgesagt, gelaufen wird nun erst 2022 wieder. Wunschtermin für die Kanu-Regatta des Herdecker Kanu-Clubs war der 4.-6. Juni, da muss man allerdings der zeitgleich angesetzten Europameisterschaft im Kanu-Rennsport in Duisburg weichen. Eine gleichzeitige Durchführung würde den Verband vor Probleme stellen, mit ihm sucht der HKC nun einen Alternativ-Termin.

Für den 5. Juni hat das Tanzsportzentrum Wetter den Jubiläumsball anlässlich des 30-jährigen Bestehens – 2020 ausgefallen – geplant. Und an diesem Wochenende ist auch Patricia de Graat erneut gefordert, in Braunschweig stehen die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften an. Zudem hofft die Jugendabteilung des FC Wetter darauf, Anfang des Monats sein traditionelles Jugendturnier ausrichten zu können. Von den Minis bis zur D-Jugend soll der Nachwuchs am 2., 5. und 6. Juni auf dem Harkortberg aktiv werden.

Das gilt Ende des Monats auch für die erwachsenen Fußballer, bis zum 4. Juli sind die Entscheidungsspiele angesetzt. Am 26. Juni etwa geht es im Hohenlimburger Kirchenberg-Stadion im Duell der Kreisliga-A-Meiser um den Aufstieg in die Bezirksliga. Ein Zoiel für den aktuellen Tabellenzweiten SuS Volmarstein?

Juli

Hochklassiges Tennis wird alljährlich unter dem Viadukt geboten, wenn der Herdecker TV zum DTB-Jugendturnier um den Werner Richard-Pokal lädt, der diesmal vom 1. Bis 4. Juli vorgesehen ist.

Um Olympia-Gold soll es endlich in Tokio gehen, die um ein Jahr verschobenen Spiele sind vom 23. Juli bis zum 8. August geplant. Für Johannes Weißenfeld und den Deutschland-Achter wird es am 30. Juli ernst, dann steht zum Abschluss der Ruder-Wettkämpfe das Achter-Finale an. Und dort wollen der Herdecker und seine Kollegen ihre vier Jahre andauernde Siegesserie nach drei Weltmeisterschafts-Titeln auch bei Olympia fortsetzen.

August

2019 verteidigten die Kanupolo-Schüler des KC Wetter ihren deutschen Meistertitel, in diesem Jahr konnte das mangels Titelkämpfen nicht gelingen. Eine neue Chance könnten sie bei den 50. deutschen Meisterschaften vom 19. bis 22. August auf dem Essener Baldeneysee erhalten.

Der RV Volmarstein gehörte 2020 zu den wenigen Reitvereinen, die ihr Turnier zumindest ausrichten konnten. Vom 20. bis 22. August wird in Volmarstein wieder geritten, dann geht es auch um die Kreismeister-Titel der Mannschaften.



September

Einmal im Jahr zieht es die Mountainbiker zum Harkortberg, das wird 2021 nicht anders sein. Das Ruhrbike-Festival ist geplant für den 18. und 19. September, es geht auch um deutsche Titel. Die Gastgeber von RSC Tretlager Ruhr und MBC Bochum werden dann das Finale des NRW-Cups, des 3-Nations-Cup und der Nachwuchs-Bundesliga ausrichten.

Hochklassig besetzt ist alljährlich auch der Kanupolo-Harkortcup des KC Wetter. Die 34. Austragung im Freibad am Harkortsee ist vom 17. bis 19. September vorgesehen. Eine Woche später lädt der RZF Herdecke-Ende (25./26. September) zum Dressur- und Springturnier auf der Reitanlage Nockemann.

Oktober

Nur gelegentlich in den heimischen Seen konnten die Aktiven des Sporttaucher-Clubs Volmarstein in diesem Jahr abtauchen. Das soll in den Herbstferien 2021 anders sein, da planen sie eine 14-tägige Tour nach Cadaqués/Nordspanien.

November

Der Auftakt des Winter-Cups für Kanuten und Standup-Paddler findet traditionell im November beim Herdecker Kanuclub auf der Ruhr statt. Die konkrete Festlegung wird aber erst im Laufe des Frühjahrs/Sommers erfolgen.

Dezember

Am ersten Samstag im Dezember wird traditionell entlang der Ruhr und um den Hengsteysee herum gelaufen, das soll nach dem Ausfall 2020 auch im neuen Jahr so sein: Der Nikolauslauf des RC „Westfalen“ Herdecke ist für den 4. Dezember terminiert.