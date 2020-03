Der Corona-Virus wirft seine Schatten schon auf das kommende Sportwochenende voraus: Unter anderem wurde für das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 ein Zuschauerverbot verhängt. Der lokale Sport hingegen rechnet derzeit noch nicht mit Absagen von Spielen auf Kreis- und Bezirksebene. Wie die Verantwortlichen der verschiedenen Vereine mit dem Thema umgehen:

FC Wetter

Der Fußballverein vom Harkortberg stellt eine Mannschaft auf Bezirksebene. Am kommenden Wochenende spielt die Mannschaft vom Harkortberg voraussichtlich beim SSV Kalthof. „Wir haben bisher keine offizielle Anordnung des westfälischen Fußballverbandes bekommen, wie wir uns zu verhalten haben oder ob Spiele abgesagt werden“, erklärt Vereinsvorsitzender Fatih Esbe.

Im Verein achtet man aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahr aber trotzdem auf die Einschränkung der Risiken: „Wir weisen unsere Spieler, ob in Senioren- oder Jugendmannschaften natürlich an, sich gründlich die Hände zu waschen und die üblichen Vorsorgemaßnahmen einzuleiten. Ansonsten läuft der Trainingsbetrieb aber weiter wie gewohnt“, so der Vereinsvorsitzende.

TuS Esborn

Der TuS Esborn empfängt am kommenden Sonntag gleich drei Mannschaften auf dem heimischen Böllberg. Die Reserve des TuS empfängt den VfL Gennebreck, die erste Mannschaft den TuS Haßlinghausen sowie die Drittvertretung den TuS Haßlinghausen III. „Vom Fußballverband haben wir noch nichts gehört. Nach aktuellem Kenntnisstand werden alle Spiele stattfinden“, erklärt Vereinsvorsitzender Wolfgang Cornelsen. „Auch, wenn wir am Sonntag drei Mannschaften empfangen, leiten wir keine besonderen Maßnahmen ein. Wir als Verein können da relativ wenig machen. Außer natürlich unsere Spieler nochmal besonders darauf aufmerksam zu machen, sich gründlich die Hände zu waschen, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten“, so Cornelsen.

„Falls der Verband oder der Fußballkreis eine Empfehlung zu einer Spielabsage aussprechen sollten, werden wir uns mit den gegnerischen vereinen absprechen, wie wir mit der Situation umgehen“, kündigt der Tus-Vorsitzende an.

HSG Wetter/Grundschöttel

Die Handball-Mannschaften der HSG Wetter/Grundschöttel empfangen am kommenden Samstag ebenfalls drei Teams aus dem Umkreis. „Uns ist bisher keine Anweisung oder Empfehlung des Verbandes bekannt. Wir gehen davon aus, dass alle Spiele wie gewohnt stattfinden können“, so HSG-Geschäftsführer Andreas Fieberg.