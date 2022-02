Corona-Schock beim TuS Volmetal: Fast alle Spieler infiziert

Hagen. Nun erwischt das Coronavirus die Handballer des Drittligisten TuS Volmetal. Gleich zwei Spiele müssen abgesagt werden.

Nicht nur sportlich läuft es bei Handball-Drittligist TuS Volmetal derzeit mehr als durchwachsen, zu allem Überfluss suchte jetzt auch noch das Coronavirus die Mannschaft heim. Beinahe das ganze Team von Trainer Marc Rode ist positiv getestet worden oder weist coronatypische Symptome auf, wie der TuS auf Facebook berichtet.

Die nächsten zwei Spiele abgesagt

Die Partie am kommenden Samstag in der Sporthalle Löh gegen TuSEM Essen II wurde verlegt, auch das Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen den Longericher SC Köln fällt aus.

Bisher kamen die Volmetaler weitestgehend coronafrei durch die Saison, ehe nun zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt in der entscheidenden Phase der Saison das Virus die Mannschaft erreichte. Der TuS Volmetal befindet sich momentan mitten im Abstiegskampf und hätte am Samstag dringend punkten müssen. Zuletzt verlor das Rode-Team gegen ESG Gensungen/Felsberg.

