Corona: Phoenix-Heimspiel gegen Tübingen ist abgesagt

Phoenix-Zugang Kyron Catwright und seine Mannschaftskollegen werden am Wochenende nicht zum Heimspiel in der Krollmann-Arena auflaufen.

Hagen. Coronafall: Phoenix Hagen muss das Heimspiel gegen die Tigers Tübingen absagen. Auch Auswärtsspiel bei den PS Karlsruhe Lions betroffen.

Leise Hoffnungen waren noch, doch nun kam die Gewissheit: Das erste Heimspiel von Phoenix Hagen in der neuen ProA-Saison muss abgesagt werden. Ein Coronafall macht den Basketballern einen Strich durch die Rechnung. Die Mannschaft von Trainer Chris Harris muss sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt geschlossen in Quarantäne begeben.

Bis zum 1. November wird das Team nicht gemeinsam trainieren können. Damit wird auch das Auswärtsduell bei den PS Karlsruhe Lions am 31. Oktober ausfallen. „Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die gestern kurzerhand durchgeführten Tests, bei dem der Rest der Mannschaft und Betreuer getestet wurden, negativ oder positiv ausfällt. Die Ergebnisse werden spätestens Freitag erwartet“, so Geschäftsführer Patrick Seidel.

Zwei weitere Tests

Bis zum Ende der Quarantäne-Zeit werden sich alle betroffenen Personen zudem zwei weiteren Tests unterziehen müssen. Fallen beide Testrunden negativ aus, kann der Trainingsbetrieb am 2. November wieder aufgenommen werden und das Heimspiel am 9. November gegen die Römerstrom Gladiators Trier stattfinden.

„Wir waren trotz der sechs negativen Testrunden in der Vorbereitung zu keinem Zeitpunkt so naiv gewesen, zu glauben, uns erwischt es nicht. Wenn es einen dann doch trifft, überrumpeln einen die endgültigen Konsequenzen in ihrer Geschwindigkeit. Unser Team geht heute in die häusliche Quarantäne. Wir werden uns sehr strikt daran halten. Die Gesundheit aller Spieler und Beteiligten hat oberste Priorität. Gott sei Dank können wir Stand heute mitteilen, dass keiner von ernsthaften Schwierigkeiten betroffen ist“, so Seidel.

Für beide ausgefallenen Spiele wird in den kommenden Tagen nach einem Ausweichtermin gesucht.