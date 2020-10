Corona: Auswärtsspiel von BG Hagen muss abgesagt werden

Der Start ist ihnen nicht geglückt, doch nun scheinen die Regionalliga-Basketballer der BG Hagen wieder in die Spur zurück gefunden zu haben.

Mit der besten bisher gezeigten Defensivleistung gelang der BG der zweite Saisonsieg bei den bis dahin ungeschlagenen Ballers aus Ibbenbüren. Und was besonders auffiel: Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen zeigten die Eilper wieder den bis dahin vermissten Einsatz. Doch der Eifer wird je unterbrochen: Das Auswärtsspiel am heutigen Abend bei den BSV Münsterland Baskets Wulfen ist abgesagt worden. Die Wölfe haben einen positiven Coronafall in ihren Reihen. Die Partie am sechsten Spieltag wurde daraufhin vom Verband abgesetzt.

Das bedeutet die BG hat mindestens zwei Wochen spielfrei, denn in der kommenden Woche steht keine Partie an, für das Filippou-Team. Eine Unterbrechung zu ungünstiger Zeit? Immerhin schienen die Eilper gerade wieder in den Tritt gekommen zu sein? Der BG-Trainer nimmt es gelassen: „Aktuell darf man nicht überrascht sein, wenn Spiele abgesagt werden. Es wäre verrückt zu glauben, dass es nicht jede Mannschaft treffen kann.“

Training läuft normal weiter

Ob die Pause nun ein Vorteil oder ein Nachteil sei, vermochte Filippou nicht zu sagen: „Natürlich hätten wir den Fluss gerne mitgenommen. Aber ob es am Ende positiv oder negativ ist, werden wir erst in drei Wochen sehen.“ Normal trainieren werde seine Mannschaft aber dennoch: „Wir haben jetzt endlich den Stand, dass alle fit sind, oder zumindest im Spiel fit wirken. Das wollen wir natürlich auch über die Pause hinweg behalten und intensivieren.“

Fit seien alle Akteure, in der Hinsicht wären die Eilper mit vollem Kader nach Wulfen gereist. „Das hätte schon gut gepasst und die Jungs hatten auch wirklich Lust auf das Spiel“, berichtet der BG-Coach. Doch dann kam die Absage. „Damit müssen wir inzwischen umgehen.“

Und der Eilper sieht auch positive Aspekte: „Auch in Wulfen ist es nach Angaben des Vereins so, dass nur ein Spieler infiziert ist, ebenso wie bei Phoenix Hagen. Es ist doch gut zu sehen, dass sich trotz Kontaktsport und gemeinsamen Training nicht gleich alle anstecken. Das macht ein wenig Hoffnung.“

Nächstes Duell in Deutz

Das nächste Mal im Einsatz ist die BG voraussichtlich am 7. November, beim Deutzer TV.

Die Deutzer stehen aktuell in der Tabelle hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter NEW Elephants Grevenbroich. Die Hagener haben mit zwei Siegen und drei Niederlagen den elften Tabellenplatz erreicht.

+++INFOBOX+++

Das Nachwuchstalent Emil Loch trainiert sowohl bei den Basketballern von Phoenix Hagen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, als auch bei BG Hagen.

Doch da der Coronatest bei Emil Loch negativ ausfiel, blieb das BG-Team von häuslicher Quarantäne verschont.