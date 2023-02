Cikara und Artis II führen Haspe 70 in Richtung Playoffs

Hagen/Dorsten. Der SV Haspe 70 kühlt am 21. Spieltag der 1. Regionalliga die Münsterland Baskets ab. Die BBA Hagen steht gegen Leverkusen völlig neben sich.

Die beeindruckende Erfolgsserie des SV Haspe 70 in der 1. Basketball-Regionalliga hält an. Die 70er besiegten auch die Münsterland Baskets, die zuvor sechs Siege in Folge einfuhren. Die BBA Hagen stand gegen Bayer Leverkusen II neben sich und musste im Kampf um die Playoff-Ränge einen Rückschlag hinnehmen.

BSV Münsterland Baskets Wulfen – SV Haspe 70 87:94 (43:45). Sie sind das Team der Stunde: Die Hasper haben in diesem Jahr fünf von sieben Spielen gewonnen, und die beiden Niederlagen kassierten sie erst nach Verlängerung. „Aktuell läuft es einfach“, freut sich SV-Coach Michael Wasielewski. „Wir gewinnen jetzt Spiele, die wir in der Hinrunde noch abgegeben haben. Die Mannschaft funktioniert auch unter Druck gut. Das ist eine schöne Entwicklung, die die Jungs sich erarbeitet haben.“

Nach durchwachsenem ersten Viertel (25:21 für Wulfen) verteidigten die Hasper die Penetration der Baskets immer besser, zudem übernahmen die Hasper Topscorer nun das Spiel im Angriff. Ricardo Artis II verwandelte in Viertel eins nur einen Korb, doch am Ende kam er auf 36 Punkte, 12 Rebounds bei guten Wurfquoten und einer Effektivität von 41. Sven Cikara leitete die Geschicke im Aufbau und konterte Wulfens Comeback-Versuche: In der 34. Minute kamen die Gastgeber auf 70:71 heran, doch der niederländische Spielmacher versenkte kühl zwei Dreier in Folge, die die Vorentscheidung bedeuteten.

Haspe steht nun mit 12 Siegen auf Platz 5 und hat 5 Spieltage vor Ende der Hauptrunde beste Aussichten auf die Playoffs, von denen der Verein vor Saisonbeginn nicht zu träumen gewagt hätte. „Die Playoffs sind in den Köpfen der Spieler und das kann ich ihnen auch nicht verübeln“, sagt Wasielewski. „Wir wollen weiter so viele Spiele wie möglich gewinnen, und dann schauen wir, was noch geht.“

Haspe: Bambullis (5), Artis II. (36, 12 Reb.), Fouda, Obreski (6, 7 Reb.), Cikara (22, 7 Assists), Krall (5), Urban (11), Margaritis (9, 9 Reb.), Waltenberg, Nowak.

Nino Vrencken und die BBA tun sich gegen Leverkusen unheimlich schwer. Foto: Carsten Köster / BBA Hagen

BBA Hagen – Bayer Giants Leverkusen II 67:84 (36:49). Die BBA bot den rund 250 Zuschauern in der Otto-Densch-Halle magere Kost, aber das war auch keine Überraschung. „Was willst du machen, wenn fast alle krank oder verletzt sind und wir zwei Wochen nicht trainieren können?“, zuckte Trainer Tome Zdravevski nach Spielschluss mit den Schultern.

Die Eilper standen von Spielbeginn an neben sich, Leverkusen führte nach wenigen Minuten mit 13:0. Die BBA verkürzte bis zum ersten Viertelende auf 23:28, aber damit war die beste Hagener Phase auch schon beendet. Die Giants trafen fast 50 Prozent ihrer Dreier und machten sich die vielen Ballverluste der BBA zunutze. Immerhin zeigte Hagens Center Nieja Jordan ein ordentliches (20 Punkte) und scheint seine Kniebeschwerden überwunden zu haben. „Wir werden jetzt sicher nicht aufgeben, sondern weiter für die Playoffs kämpfen“, sagte Zdravevski.

Die BBA steht mit 10 Siegen aus 21 Spielen auf dem 8. Platz.

BBA Hagen: Watkins (16), Zajic (7), Philipp (9), Wegmann, Orthen (1), Gebehenne, Vrencken (5), Nedzinskas (8), Jürgens (1), Springer, Jordan (20).

