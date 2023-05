C-Jugend der HSG schafft Aufstieg in Handball-Verbandsliga

Die Handball-C-Jugend der HSG Wetter/Grundschöttel war bei einem Qualifikationsturnier in Lübbecke erfolgreich und schaffte als erste Jugendmannschaft in der Geschichte der HSG den Aufstieg in die Verbandsliga.

Wetter. Die C-Jugend-Handballer der HSG Wetter/Grundschöttel haben etwas Historisches erreicht: Sie spielen nach einem Turniererfolg bald überregional.

Erstmals in der Geschichte der Spielgemeinschaft HSG Wetter/Grundschöttel schaffte eine Handball-Jugendmannschaft den Aufstieg in eine überregionale Liga. Ein Qualifikationsturnier am vergangenen Wochenende in der Sporthalle Nettelstedt im ostwestfälischen Lübbecke schloss die C-Jugend der HSG mit dem Aufstieg in die Verbandsliga erfolgreich ab.

In drei intensiven Spielen gegen Saxonia Dortmund, HSG Lemgo und die JSG LIT sicherte sich die Mannschaft von Trainer Enric Tange den dritten Platz und schaffte somit die Verbandsligaqualifikation. Dieser Erfolg ist in der Geschichte der Spielgemeinschaft aus Wetter einmalig, doch soll das „nur der Anfang einer guten und langfristig ausgerichteten Zukunft unserer Jugendarbeit sein“, betont Jugendvorstand Sandra Baltruschat.

Besonders zuversichtlich ist Baltruschat, da zukünftig in allen Jugendteams Trainer mit der C-Lizenz die Kinder trainieren werden. Der Trainer der C-Jugend, Enric Tange, wird im Laufe des Jahres sogar die B-Lizenz erwerben können.

„Die C-Jugend der HSG Wetter/Grundschöttel hat über die letzten Jahre eine gute Entwicklung genommen und zeichnet sich durch ihren besonderen Teamgeist aus“, so Trainer Tange. Das Team zeigte am Turniertag eine sehr fokussierte Leistung, war im ersten Spiel gegen Saxonia Dortmund jedoch noch sehr nervös. „Wir haben hier noch viel zu viele technische Fehler gemacht. Sonst hätten wir dieses Spiel wohl noch deutlicher als 18:13 gewinnen können“, war Coach Tange dennoch mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden.

Im Spiel gegen den späteren Turniersieger JSG LIT zeigten die HSG erneut eine sehr ansprechende Leistung. „Uns sind die Kräfte gegen Ende der Partie ausgegangen“, fasst Trainer Tange den zweiten Auftritt zusammen. Gegen die JSG LIT konnte man sogar eine 11:9-Führung zur Halbzeit erspielen, musste sich am Ende aber mit 14:22 geschlagen geben.

Im letzten Spiel gegen Lemgo, das mit 19:43 verloren wurde, fehlte dann der Zugriff, und die Kräfte waren verbraucht. „Zu diesem Zeitpunkt war uns allerdings der dritte Platz und damit die Verbandsliga schon sicher“, so Tange.

„LIT und Lemgo zeichnet seit Jahren eine sehr gute Jugendarbeit aus. Es war schön, dass wir mit unseren Eigengewächsen dort lange gut mithalten konnten“, freute sich Tange. Den großartigen Teamgeist unterstreicht auch, dass jeder Spieler im Laufe des Turniers ein Tor erzielte. „Wir sind stolz, dass wir den Aufstieg schaffen und uns für den Einsatz in den letzten Jahren belohnen konnten. Die Oberliga wäre wahrscheinlich ohnehin ein Schritt zu viel gewesen“, beschreibt Tange die Stimmungslage in Wetter.

Erstes überregionales Jugendteam der HSG Erfolgreich für die HSG: Pia Matthies, Dirk Ronsdorf, Linus Graf, Lukas Schmitke, Clemens Langenbach, Roman Zimmer, Jonas Krefting, Simon Thönniges, Justus Homberg, Yulian Chernov, Jasper von den Bergen, Lutz Buchholz, Nils Lumpe, Simon Fiedler, Klaas Ronsdorf, Trainer Enric Tange und Peter Müller.

In der kommenden Saison spielen nur 8 Teams des Handballverbands Westfalen in der Oberliga, 16 Teams schaffen die Qualifikation für die Verbandsliga. „Damit steht unser Verein sehr gut da. Wir sind stolz auf das junge Team und freuen uns auf seine weitere positive Entwicklung“, lobt Sandra Baltruschat die Leistung der Mannschaft.

Damit auch weiterhin eine optimale Ausbildung gewährleistet werden kann, investiert der Verein viel in die Jugend. So sind neben zahlreichen Turnierteilnahmen und Testspielen bereits ein Zeltabend am Harkortberg mit allen Jugendmannschaften geplant und ein Trainingslager für die C- und B-Jugend in Altena in Vorbereitung.

Die Jugend geht nächste Saison in Kooperation mit der HSG Gevelsberg/Silschede an den Start. Die C-Jugend wird als HSG Wetter/Grundschöttel, die B-Jugend als HSG Gevelsberg/Silschede mit jeweils gegenseitigem Gastspielrecht auflaufen. Es werden Trainingszeiten in Wetter und Gevelsberg angeboten. „Auch Spieler von Teams, die nächste Saison in der Kreisliga spielen, können gerne zu einem Probetraining vorbeischauen und sich ein Bild von uns machen. Wir freuen uns immer über Verstärkungen, damit wir die nächsten Jahre noch erfolgreicher gestalten können“, ergänzt Trainer Enric Tange.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke