Budenzauber in der Ische: Auftakt des Hallenmasters

Hagen Nach einer vierjährigen Pause kehrt das Highlight der Hagener Hallenfußball-Saison zurück: Die Sparkassen Hallenmasters 2024.

Nach vierjähriger Pause ist es wieder soweit, der Höhepunkt der Hallenfußball-Saison findet in der Ischelandhalle statt: Die Sparkassen Hallenmasters 2024. 20 Teams duellieren sich an diesem Wochenende auf dem Parkett für das große Ziel, die Nachfolge des Titelverteidigers SV Hohenlimburg 1910 anzutreten, der sich im Januar 2020 im Finale mit 3:1 gegen Türkiyemspor Hagen durchsetzte. Den Auftakt bestritten am Freitagabend der TSV Dahl und der TuS Wengern.

Frauen beginnen am Nachmittag

Das Frauenturnier begann am Freitagnachmittag mit der Vorrunde. Die Ergebnisse lauteten wie folgt: Gruppe A: SpVg. Hagen 1911 - SV Hohenlimburg 1910 1:6, TuS Esborn - SpVg. Hagen 1911 5:1, SV Hohenlimburg 1910 - TuS Esborn 5:1. Gruppe B: SC Berchum/Garenfeld - TSV Fichte Hagen 0:3, FC SW Silschede - SC Berchum/Garenfeld 0:1, TSV Fichte Hagen - FC SW Silschede 2:3. Weiter geht es mit den Halbfinals am Sonntag um 10 Uhr, das Finale startet um 11.50 Uhr.

Eröffneten die Hallenmasters der Herren: Der TSV Dahl (in weiß) und der TuS Wengern. Foto: Fabian Sommer

Die Vorrunde der Herren begann mit der Gruppe A am Freitagabend. Weiter geht es am Samstag um 12.30 Uhr, die Zwischenrunde am Sonntag um 13.30 Uhr. Es gibt vier Gruppen á fünf Mannschaften, die jeweils in einem Rutsch ihre Partien bestreiten. Die Gruppe A spielte am Freitagabend komplett. Das Finale ist am Sonntag für 18 Uhr terminiert.

Dahl verliert gegen Wengern

Das einzige Ergebnis der Männer, das bis Redaktionsschluss feststand, war das 0:1 des TSV Dahl gegen den TuS Wengern. Die übrigen Paarungen des Abends: TSV Fichte Hagen - SV Büttenberg, SV Boele-Kabel - TSV Dahl, SC Wengern - TSV Fichte Hagen, SV Büttenberg - SV Boele-Kabel, TSV Dahl - TSV Fichte Hagen.

Auch die „Alten Herren“ kommen in der Ischelandhalle auf ihre Kosten. Die Vorrunde mit zwei Dreiergruppen wird am Samstagvormittag ab 10 Uhr durchgeführt, die Halbfinals beginnen sonntags ab 10.40 Uhr. Das Finale ist für 12.40 Uhr terminiert.

