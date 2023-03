Breckerfeld: Mountainbiken für den guten Zweck

Breckerfeld. Die Mountainbike-Abteilung des TuS Breckerfeld bietet ein Biken für den guten Zweck. So läuft die Veranstaltung am Samstag ab.

Die Mountainbike-Abteilung des TuS Breckerfeld beteiligt sich am Samstag, 11. März, an der Aktion „Wandern für die Andern“ der Evangelischen Kirchengemeinde. Dabei bietet der TuS ein „Biken für die Andern“ an.

Treffpunkt sowohl für Radler als auch für Wanderer ist an der Evangelischen Sekundarschule St. Jacobus an der Wahnscheider Straße 13-15 um 10 Uhr. Von dort aus gehen die Wanderer auf drei ausgezeichnete Strecken (5, 10 und 15 Kilometer). Für Mountainbiker stehen zwei geführte Touren auf dem Programm – entweder über 20 Kilometer oder über 30 Kilometer.

Waisenheim profitiert

Das Prinzip sowohl für Wanderer als auch für Mountainbiker ist gleich: Für jeden zurückgelegten Kilometer wird gespendet. Dabei können die Teilnehmer entweder selbst einen Betrag geben, den sie vorher festlegen und/oder aber Sponsoren finden, die sie unterstützen. Der Erlös geht an den Entwicklungshilfeverein Don Bosco aus Dahl, der in Südafrika unter anderem ein Waisenheim für Kinder betreibt, deren Eltern an Aids verstorben sind.

Ausdrücklich eingeladen sind auch auswärtige Biker. Voraussetzung sind ein technisch einwandfreies Mountainbike sowie ein Helm. Duschmöglichkeiten sind nach der Tour in der Spiel- und Sporthalle gegeben. Parkmöglichkeiten u.a. am Wanderparkplatz Pastor-Hellweg-Straße.

