Blau-Weiß Haspe sichert sich in Gevelsberg ein Masters-Ticket

Fußball-B-Kreisligist Blau-Weiß Haspe hat sich beim Qualifikationsturnier des FSV Gevelsberg das Ticket zum Hallen-Masters am nächsten Wochenende in der Krollmann Arena gesichert. Die Hasper erreichten nach Vorrundenspielen gegen FSV Gevelsberg (3:4), Vatanspor Gevelsberg (7:0), BW Voerde (3:1), SpVg Linderhausen (4:3) und Hiddinghauser FV (2:4) das Viertelfinale, in dem sie dann mit 1:4 gegen Landesligist SC Obersprockhövel ausschieden. Turniersieger Hiddinghausen (4:2 im Endspiel gegen Gevelsberg) und SW Silschede sicherten sich ebenfalls das Masters-Ticket.