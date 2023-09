Blau-Weiß Haspe schlägt Rot-Weiß Lüdenscheid

Hagen. Früher Doppelschlag ebnet den Weg: Blau-Weiß Haspe hat in der Fußball-Bezirksliga souverän gegen RW Lüdenscheid gewonnen.

Blau-Weiß Haspe feiert mit dem 3:1 (2:1)-Erfolg in der Fußball-Bezirksliga gegen Rot-Weiß Lüdenscheid den ersten Heimsieg in dieser Saison. Die Platzherren begannen vielversprechend, schon nach zwölf Minuten stand es bereits 2:0. Die frühe Führung durch Tufan Özdil (7.) konnte Shkelzen Imeri wenig später ausbauen (12.). Nach dem verwandelten Foulelfmeter von Jannik Benger Sekunden vor dem Halbzeitpfiff wurde es auf dem Freiheitsplatz aber wieder spannend.

Haspe präsentiert sich disziplinierter als zuletzt

Die Hasper spielten alles andere als in Bestbesetzung. „Das dreimalige Training in der Woche trägt dennoch bereits erste Früchte“, sieht BW-Coach Ibrahim Büyükdeveci Fortschritte, obwohl er gesperrte und verletzte Akteure sowie Spieler urlaubsbedingt ersetzen musste. Insbesondere freute sich der Hasper Übungsleiter, dass sich sein Team disziplinierter als zuletzt verhalten hat.

Kurz vor dem Abpfiff schwächten sich dagegen noch die Sauerländer, als in der 89. Minute ein Akteur die Rote Karte sah. Prompt glückte Timo Giese in Überzahl das entscheidende und umjubelte 3:1 eine Minute später. In der Nachspielzeit kamen noch drei eingewechselte Hasper zu einem Kurzeinsatz.

Aber da stand der erste Heimsieg auf der „heiligen Asche“ bereits fest.

BW Haspe: Kötte, Özdemir (46. Alpay Zaraoglu), Niggeloh, Özdil (90.+1, Okan Zaraoglu), Imeri, Birgül (90.+2, Hasan Hüseyin Yalvac), Hamza Yalvac (78. Erkan), Tagbo, Giese, Mustafa (90.+4, Ndembo), Akdogan.

