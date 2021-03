Bester SSV-Stürmer wechselt zur SpVg. Hagen 11

Hagen. Für den SSV Hagen sorgt er im Sturm für Furore, in der kommenden Saison will Luan Jackson Tavares den Sprung in die Fußball-Westfalenliga wagen.

Mit vier Treffern in sechs Spielen ist Luan Jackson Tavares der torgefährlichste Spieler des SSV Hagen in der unterbrochenen Bezirksliga-Saison. In der kommenden Spielzeit wagt der Stürmer den Sprung in die Fußball-Westfalenliga. Der 24-Jährige schließt sich der SpVg. Hagen 11 an.

Vor vier Jahren kickte der Angreifer noch beim italienischen Viertligisten AC Bra, ehe er nach Deutschland kam. Nun will er auf Emst den nächsten Schritt gehen. „Luan ist ein schneller, technisch gut ausgebildeter Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Man hat in den Gesprächen gemerkt, dass er hochmotiviert ist und richtig Lust auf unser Projekt hat. Wir erhoffen uns durch ihn noch mehr Durchschlagskraft im Offensivbereich und wollen ihm die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln“, beschreibt Trainer Stefan Mroß den Neuzugang.