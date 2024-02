Beim TSV Herdecke ist man stolz auf seine Fecht-Talente

Herdecke/Kirchlengern Stolz ist man beim TSV Herdecke auf seine Fechttalente. Beim Quernheim-Cup trumpfte ein Fechter gleich in zwei Altersklassen auf:

Ein sehr erfolgreiches Turnierwochenende hatte das Fecht-Team des TSV Herdecke in Kirchlengern beim Quernheimer Florettturnier. Die Herdecker gingen mit fünf Teilnehmern an den Start, in den Altersklassen U17-Herren, U15-Damen und U13-Herren, brachten eine Silbermedaille mit.

Jaron Kandler und Moritz Pelka begannen den ersten Turniertag in der Altersklasse U17. Beide zeigten sehr gute Leistungen in der Vorrunde und überraschten den einen oder anderen starken Gegner. In der anschließenden K.o.-Runde unterlagen sie ihren Gegnern und belegten die Plätze fünf (Moritz) und sieben (Jaron). Luna Brummel startete in der Altersklasse U15-Damen und belegte einen guten siebten Platz. In ihrer Vorrunde konnte sie vier Gefechte für sich entscheiden und zog in die K.o.-Runde ein. Hier unterlag sie nach einem spannenden Gefecht dann der späteren Turniersiegerin.

Bei den U13-Herren gingen Paul Heyermann und Ben Pelka an den Start. Paul zeigte eine hervorragende Leistung in seiner Vorrunde, in der er auf starke Gegner traf. Er konnte von sechs Gefechten drei für sich entscheiden, unterlag dann in einem spannenden und sehr knappen K.o.-Duell seinem Gegner mit 9:10 und belegte den neunten Platz. Ben gewann in seiner Vorrunde fünf der sechs Gefechte deutlich mit jeweils 5:0 und hatte im anschließenden 16er-Tableau ein Freilos. Er startete erst im 8er-Tableau wieder, konnte erneut souverän die Gefechte für sich entscheiden. In einem spannenden Finale unterlag er dann seinem Gegner und belegte einen hervorragenden zweiten Platz. Tags darauf startete Ben noch einmal, diesmal eine Altersklasse höher bei den Herren U15. In der Vorrunde zeigte er sich sehr souverän, konnte drei von fünf Gefechten für sich entscheiden. Im anschließenden 16er-Tableau entschied siegte er mit 15:3, unterlag dann im 8er-Tableau und belegte einen starken fünften Platz. Die Herdecker Trainer Olaf Grützner und Moritz Pelka waren sehr stolz auf ihre Fechter und Fechterinnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke