Bei Herdeckes Ruderern wird nicht nur Olympia-Ass geehrt

Herdecke. Es gab nur wenige Wettkämpfe, aber trotzdem viele Erfolge. Beim RC „Westfalen“ Herdecke wurde nun geehrt.

Trotz der wenigen Wettkämpfe in diesem Jahr gelang es den Athletinnen und Athleten des Ruderclub „Westfalen“ Herdecke, zahlreiche Erfolge zu erzielen. Dies wurde beim Herbstfest gebührend gefeiert. Dr. Hagen Zeller vom neuen Vorstand ehrte neben Johannes Weißenfeld - bei Olympia in Tokio Silbermedaillen-Gewinner mit dem Deutschlandachter - viele weitere Aktive.

Den Anfang machten die Kinder, gleich acht von ihnen gelangen Siege oder Platzierungen. Charlotte Reissenberger und Cläre Springorum im Doppelzweier sowie Mats Brunow im Einer (3. Platz beim Landesentscheid) und Jan Springorum (Erster im leichten Einer) wurden ebenso ausgezeichnet wie der Herdecker Clubvierer mit Mats Brunow, Jan Springorum, Felix Waltenberg und Barne Hecht, gesteuert von Cläre Springorum, sowie Barne Hecht/Lars Kuhn und Tom Zeller/Mats Brunow im Zweier und Zeller für vordere Platzierungen bei den Herbstregatten.

In ihrem ersten Jahr im Juniorenbereich sammelten Debora Ceci, Lucie Prähler und Jonathan erste Platzierungen. Bereits etabliert sind hier Moritz Küpper und David Kalle. Kalle ruderte bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften U19 in die bundesweite Top Ten, Küpper gewann Bronze im leichten Doppelvierer. In Krefeld gewann das Duo den Landesmeistertitel im „schweren“ Doppelzweier, Küpper wurde zudem Landesmeister im leichten Einer.

Trainerin hört auf

Im Seniorenbereich fand Lena Laska den Wiedereinstieg in den Leistungssport und siegte im leichten Einer. Trainerin Katharina Golüke, die das Traineramt aus beruflichen Gründen niederlegen wird, holte eine Medaille im Masters-Einer.

