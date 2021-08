Bei Eintracht Hagen gilt die 2G-Regelung

Eintracht Hagens Philipp Vorlicek ist am Ball, im Hintergrund die Fans. Diese dürfen im DHB-Pokal - wie bereits beim BDO Cup des TuS Volmetal - nur mit „2 G“ in die Krollmann-Arena.

Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen lässt im DHB-Pokal gegen TuS Ferndorf nur Geimpfte und Genesene in die Krollmann-Arena.

Am Freitag ist es endlich so weit – Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen bestreitet das erste Pflichtspiel der Saison 2021/2022. In der ersten Runde des DHB-Pokals empfangen die Hagener den klassengleichen TuS Ferndorf. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Krollmann-Arena. Tickets für die Partie können noch über die Eintracht-Geschäftsstelle erworben werden. Jedoch ist der Eintritt in die Arena vermutlich nicht für alle Handball-Fans gestattet.

Wie der Verein auf seiner Website und in den sozialen Medien kundtat, wird er aufgrund der „aktuellen Gegebenheiten“ mit der 2G-Regel arbeiten. Das bedeutet, dass nur vollständig Geimpfte und Genesene in die Halle dürfen. Ein tagesaktueller Negativtest reicht nur aus, sofern die Zuschauer einmal geimpft worden sind. Wer also noch kein einziges Mal geimpft worden ist, erhält keinen Einlass in die Krollmann-Arena. Ein entsprechender Nachweis muss am Eingang vorgezeigt werden.

PCR-Test bei Spielern

Kinder bis 17 Jahre müssen am Eingang ihren Schülerausweis oder einen tagesaktuellen Test vorzeigen. „Bei den Kindern ist es ja seit Schulstart so, dass die sich in der Schule zweimal pro Woche testen lassen müssen. Wenn man dann den Schülerausweis vorlegt, dann reicht das. Und wer keinen Schülerausweis vorlegen kann, muss dann einen Test vorlegen“, erklärt Julien Wegener, der bei der Eintracht für Marketing und Pressearbeit zuständig ist.

Die Frage, die sich bei der Regelung stellt, ist, ob das gleiche auch für Spieler, Trainer, Verantwortliche und sogar Schiedsrichter gilt. Denn wenn die Regel für Zuschauer gilt, dann müsste dies auch für die Aktiven auf dem Parkett und am Spielfeldrand gelten. Das ist nahezu der Fall. „Wir haben die Vorgabe von der Handball-Bundesliga, dass Spieler und Verantwortliche, die nicht geimpft sind, zweimal pro Woche einen PCR-Test machen müssen“, erklärt Julien Wegener.

Bei Eintracht Hagen müsse zurzeit noch ein Spieler wöchentlich einen PCR-Test machen, der Rest der Mannschaft und der Verantwortlichen seien geimpft. „Der Letzte erhält bald die zweite Impfung, dann sind wir vollständig durch“, betont Wegener. Beim TuS Ferndorf ist laut Geschäftsführer Maximilian Huxoll ebenfalls die gesamte Mannschaft samt Trainerstab geimpft, was die 2G-Kriterien erfüllt.

Laut WDR sind mit Stand vom 25. August 131.169 Hagener geimpft, was 69,9 Prozent der Bevölkerung entspricht. Das bedeutet also, dass gute 30 Prozent die Partie nicht live vor Ort verfolgen könnten, wenn sie denn wollen.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund war einer der ersten Vereine, der auf das 2G-Konzept zurückgriff. Die Basketballer von Phoenix Hagen wollen in der nächsten Woche beim REWE-Cup ebenfalls mit 2 G arbeiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke