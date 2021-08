BDO-Cup des TuS Volmetal: Eintracht Hagen gewinnt Stadtderby

Hagen. Beim BDO-Cup machen TuS Volmetal und Eintracht Hagen vor 450 Zuschauern ein tolles Handballspiel. Wie es am zweiten Turniertag weitergeht.

Selten war ein Vorbereitungsturnier in Hagen so bedeutend wie der BDO-Cup 2021 des TuS Volmetal. Wenn Sport in den vergangenen eineinhalb Jahren stattfand, dann ohne Zuschauer, ohne die elektrisierende Stimmung, ohne das vielzitierte „Salz in der Suppe“. Doch am Freitagabend war es wieder soweit: Handball, zwei hochklassige Hagener Teams im Stadtderby, und das sozusagen vor vollem Haus. 450 Zuschauer fanden den Weg in die Sporthalle Volmetal.

Neff und Rode von der Stimmung begeistert

Gastgeber TuS Volmetal, welcher für das Turnier ein Hygienekonzept entwarf, traf auf den Stadtrivalen, den klassenhöheren Zweitligisten VfL Eintracht Hagen. Der Gastgeber schlug sich gut, musste sich am Ende aber trotzdem mit 19:26 (8:13) geschlagen geben.

Zum ersten Mal nach langer Zeit durften die Zuschauer wieder auf den Bänken Platz nehmen und ihr Team anfeuern. Und das machte sich direkt bemerkbar. Den Spielern war anzumerken, dass ihnen die Fans gefehlt haben. Immer wieder interagierten besonders die Volmetaler mit ihrem Heimpublikum. „Es hatten alle wieder ein Kribbeln im Bauch. Ein Jahr ohne Zuschauer, da hat man einfach gemerkt, wie sehr das gefehlt hat“, freute sich auch TuS-Trainer Marc Rode über die vollen Ränge.

Trotz der Dominanz der gegnerischen Fans, war auch Eintracht-Coach Stefan Neff von der Stimmung begeistert. „Da kommt endlich wieder Derby-Stimmung auf.“

Eintracht Hagen startet Lauf

Zu Beginn war die Partie sehr ausgeglichen, kein Team schaffte es sich abzusetzen. Nach dem Ausgleich von Volmetal zum 6:6 Mitte der ersten Halbzeit, waren die Eintrachtler etwas konzentrierter im Abschluss. So stand es zur Halbzeit 13:8 für die Gäste. Nach der Pause starteten die Grün-Gelben dann einen Lauf und setzten sich erstmals deutlich mit 16:9 ab. Folglich zeigte die Eintracht den Klassenunterschied und riss das Spiel an sich. Doch die Taler kämpften sich über ihre Defensive zurück ins Spiel. Jedoch überzeugte auch die Eintracht mit ihrer Abwehrarbeit. „Wir haben im Angriff nicht alles gezeigt und uns zu oft nicht belohnt. Das ist schade“, so Rode.

Daher schafften es die Volmetaler nicht das Spiel zu drehen. Das 6:6 sollte das letzte Unentschieden bleiben. Fünf Minuten vor Schluss führten die Gäste sogar deutlich mit 25:16. Volmetal gab sich trotzdem nicht auf und konnte gegen Ende noch einige Tore erzielen. Trotz des vermeintlich souveränen Auftritts seiner Mannschaft, war Neff nach dem Spiel nicht zufrieden mit dem 26:19-Sieg seiner Handballer: „Wir hatten im Angriff zu viele Fehlwürfe. Das war sicherlich nicht zweitligatauglich heute. Das Gute ist, dass wird das morgen wieder besser machen können.“

Rode trotz Niederlage zufrieden

Die Eintracht trifft am Samstagabend im Finale auf den Ligakonkurrenten aus Emsdetten. Dieser gewann gegen den Drittligisten aus Schalksmühle deutlich mit 30:19. Für die Volmetaler steht damit am Samstag das nächste Derby gegen die SGSH Dragons an. „Ich bin zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Wir können die gute Leistung nicht am Ergebnis festmachen. 26 Tore gegen eine Zweitliga-Mannschaft mit der Qualität zu kassieren, ist gut“, bilanzierte Rode nach dem Spiel.

In einer Sache sind sich beide Trainer jedenfalls einig. Das Hagener Derby wird in der nächsten Saison fehlen. Rode: „Das Stadtderby gegen Eintracht ist etwas ganz Besonderes. Deswegen haben wir es heute umso mehr genossen.“

+++ Info +++

Das Finale des BDO-Cups steht am Samstag um 19.15 Uhr in der Sporthalle Volmetal an. Der dritte Platz wird um 17 Uhr ausgespielt.

Beide Finalpartien des Vorbereitungsturniers werden live übertragen auf www.sportdeutschland.tv

