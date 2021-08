BDO-Cup beim TuS Volmetal: Feiertage für Hagener Handball

Hagen. Der TuS Volmetal bittet Eintracht Hagen, SGSH Dragons und TV Emsdetten zum BDO-Cup. 450 Fans in der Halle erlaubt. Was Zuschauer beachten müssen.

Es wird ein Festwochenende für Hagener Handball-Fans. Der TuS Volmetal bittet den VfL Eintracht Hagen, den TV Emsdetten und die SGSH Dragons zum Vorbereitungsturnier BDO-Cup. Hochklassiger Handball, und das nicht vor Geisterkulisse, nein, sondern vor Hunderten Zuschauern in der Volmetaler Sporthalle. Möglich macht das die neue Coronaschutzverordnung, die die Zuschauerbeschränkungen gelockert hat.

TuS Volmetal hat grünes Licht für 450 Zuschauer

450 Fans dürfen es in der Sporthalle Volmetal an diesem Wochenende sein, grünes Licht bekam der ausrichtende TuS für sein Hygienekonzept von den städtischen Behörden. „Der Umstand, jetzt am Freitag und am Samstag endlich wieder vor Zuschauern spielen zu dürfen, stimmt mich und die Mannschaft sehr glücklich“, freut sich Volmetals Cheftrainer Marc Rode auf ein großes Stück Normalität im Sportalltag. „Wir freuen uns auf die Spiele und die Stimmung in der Halle. Der BDO-Cup ist für uns auch immer der Abschluss der Vorbereitung.“

Auch beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Eintracht Hagen ist man voller Vorfreude. Der TuS bittet den grün-gelben Stadtrivalen am Freitag um 18 Uhr zum Auftaktspiel, ehe um 20.15 Uhr Drittligist SGSH Dragons auf den klassenhöheren TV Emsdetten trifft. „Wir freuen uns riesig auf dieses Turnier, auf das Derby und vor allem darauf, dass Zuschauer kommen dürfen“, sagt Eintracht-Trainer Stefan Neff. „Aufgrund meiner Vergangenheit komme ich natürlich immer wieder gerne ins Volmetal. Für meine Mannschaft wird das ein weiterer wichtiger Test in der Vorbereitung auf die 2. Bundesliga."

Starke Vorbereitungsleistungen von Eintracht Hagen

Dass die Grün-Gelben die Favoriten auf den Turniersieg sind, ist kein Geheimnis. In der bisherigen Vorbereitung hat die Eintracht alle vier Testspiele gewonnen, zuletzt siegte das Aufsteigerteam mit 42:24 gegen den TV Cloppenburg.

Gegen TV Emsdetten, den anderen Zweitligisten des Turniers, gewann Eintracht Hagen vergangene Woche mit 29:25. Am Samstag stehen die Finalspiele an: Die Verlierer der Freitagspartien spielen ab 17 Uhr um Platz drei, die Gewinner-Mannschaften kämpfen ab 19.15 Uhr um den Turniersieg.

Was Zuschauer wissen müssen

Für den BDO-Cup hat der gastgebende TuS Volmetal in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ein Hygienekonzept abgestimmt. Wer live zuschauen möchte, sollte Folgendes wissen:

Nur Immunisierte (geimpft oder genesen) und Getestete werden in die Halle gelassen. Der TuS Volmetal als Veranstalter verschärft diese Regelung, indem eine Testung bei Erwachsenen nur von mindestens einmal geimpften Personen akzeptiert wird;

Es erfolgt keine generelle Kapazitätseinschränkung, der Zutritt wird auf die festen Steh- und Sitzplätze beschränkt (circa 450);

Jeder Zuschauer und auch das Personal muss geimpft oder genesen sein;

Für Kinder zwischen dem Schuleintritt und dem 18. Lebensjahr, die weder geimpft oder genesen sind, ist ein bescheinigter negativer Corona-Test (maximal 48 Stunden alt) erforderlich. Für Schüler ist das Vorzeigen des Schülerausweises ausreichend.

