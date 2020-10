BC Hohenlimburg: Liga zwingt Gegner aus Berlin zum Antritt

Auf einen durchaus gelungenen Spieltag blickt der Badminton-Zweitligist BC Hohenlimburg zurück. Mit 6:1 wurde die SG EBT Berlin vom Parkett gespielt, am Tag darauf stand ein 4:3-Erfolg gegen den SV Berliner Brauereien zu Buche. Für den BCH bedeutete das fünf Punkte, womit er auf Tabellenplatz fünf kletterte.

Eigentlich hatten die Hohenlimburger damit gerechnet, nur einmal antreten zu müssen. Der SV Berliner Brauereien hatte bei der Liga angefragt, ob ihre beiden NRW-Partien in Mülheim und Hohenlimburg verlegt werden könnten. Grund war die momentane Pandemie-Lage, da insbesondere Berlin und Hagen als Risikogebiet gelten und die Berliner ihre Spieler keinem gesundheitlichen Risiko aussetzen wollten. Sowohl der BCH, als auch der gastgebende Verein aus Mühlheim hatten der Verlegung bereits zugestimmt.

SV droht Zwangsabstieg

Doch die Liga schob der Verlegung einen Riegel vor und drohte den Berlinern mit einem Zwangsabstieg, da beide Partien von der Liga als Nichtantritt gewertet worden wären. Das wollte der SV nicht riskieren und entschied sich noch am Freitagabend, mit dem ICE nach Nordrhein-Westfalen zu fahren. Die Entscheidung der Liga wirft insbesondere Fragen auf, da der Verband erst vor ein paar Tagen bei allen Bundesligisten nach einem Meinungsbild bezüglich der Aussetzung der Saison gefragt hat. Eine Entscheidung soll in dieser Woche fallen. Für die Berliner wird die Entscheidung zu spät kommen, der vergangene Spieltag stand noch außen vor.

Für den BCH hat sich bei zwei Heimspielen organisatorisch nichts geändert, es entstand kein Mehraufwand. „Wir sind in Summe total zufrieden. Das war mit zwei Geisterspielen und dem ständigen Hin und Her mit den Berliner Brauereien gar nicht so leicht“, sagte BCH-Ass Christian Bald. Gegen EBT Berlin gab es das „Irische Spitzenspiel“ im Dameneinzel. BCH-Akteurin Rachael Darragh trat gegen Landsfrau Kate Frost an. Beide standen sich die letzten zwei Jahre bei der Irischen Meisterschaft im Finale gegenüber, beide konnten jeweils einmal gewinnen. Darragh setzte sich diesmal in vier Sätzen durch.

Sonderlob für Janik Osthöver

Janik Osthöver stieß aus der Regionalliga-Reserve des BCH dazu und ersetzte den in Quarantäne weilenden Malte Laibacher. Dabei gab er eine sehr gute Figur ab und erhielt von seinen Mannschaftskollegen Sonderlob. Gegen EBT konnte er sein Einzel gegen Tim Krämer eindrucksvoll in vier Sätzen gewinnen. Gegen Florian Kaminski von den Berliner Brauereien ging Osthöver über die volle Distanz und gab sich mit 8:11 knapp im fünften Satz geschlagen. Das Mixed Lena Fischer / Fabian Stoppel bewahrte auch im sechsten Saisonspiel eine Weiße Weste.

Beide Partien an beiden Tagen entschied das BCH-Gespann in jeweils fünf und drei Durchgängen für sich. Damit sind Fischer und Stoppel die erfolgreichste Paarung in dieser Saison.„Wir stehen jetzt da, wo wir hingehören“, sagte Christian Bald mit Blick auf die Tabelle. In dieser Woche warten die Hohenlimburger dann auf die Entscheidung seitens der Liga. Falls weitergespielt wird, geht es am Samstag, 7. November, zu Hause gegen die SG VfB/SC Peine weiter.