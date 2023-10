BBA verliert in Herten, Haspe findet kaum ins Spiel

Recklinghausen/Herten. Die Siegesserie von SV Haspe 70 in der 1. Basketball-Regionalliga ist gerissen. Auch die BBA Hagen muss sich deutlich geschlagen geben.

Im Ruhrgebiet nichts zu holen: Während die BBA Hagen am 8. Spieltag der 1. Basketball-Regionalliga in Herten unterlag, verlor der SV Haspe 70 in Recklinghausen. Beide Hagener Mannschaften waren schon zur Halbzeit abgeschlagen.

Citybasket Recklinghausen – SV Haspe 70 87:70 (47:31). Die Citybaskets drückten vom Hochball an aufs Tempo und entschieden das erste Viertel mit 31:15 für sich. Eine Hypothek, die Haspe durchaus hätte wettmachen können, denn die 70er zogen aggressiv zum Korb und erarbeiteten sich 34 Freiwürfe – verwandelten damit aber gerade mal die Hälfte (17). Sowieso taten sich die Hagener schwer, was sich auch an 18 Ballverlusten ablesen lässt. Normalform erreichten auf dem roten Parkett in der Vestischen Arena allenfalls Luca Bambullis (15 Punkte), Karl Dia (13) und Felix Krall (11), während die angeschlagenen Hasper Importkräfte Jamel McAllister (15, 7 Ballverluste) und Nino Vrencken (7, 1/10 Feldwürfe) aus dem Spiel genommen wurden.

+++ Lesen Sie auch: Phoenix Hagen zwingt Mann, Zirbes und Co. in die Knie +++

Nach dem Spiel ging Haspes Cheftrainer Michael Wasielewski mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. „Die Jungs hatten von Anfang an keine Intensität, keine Körperspannung. Sie haben die einfachsten Vorgaben nicht umgesetzt. Das Spiel war schon nach dem ersten Viertel so gut wie gelutscht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da los war“, ärgerte sich der Coach und blickte nach vorne: „Die Jungs sind sich im Klaren darüber, dass die Leistung inakzeptabel war. Jetzt müssen sie beim nächsten Spiel gegen Essen eine Reaktion zeigen. Ich sage nicht, dass wir Essen schlagen müssen, aber die Art und Weise, wie wir auftreten, muss besser werden.“

Haspe 70: Iloanya (6, 8 Rebounds), Bambullis (15), Vrencken (7), Vasiliu, Fouda (2), McAllister (15, 7 Rebounds), Krall (11), Dia (13), Omorodion, Nürenberg, Waltenberg, Eyimofe (1).

Hertener Löwen – BBA Hagen 77:67 (45:28). Vor allem die Ausfälle von Alex Kortenbreer und Vytautas Nedzinskas sorgten früh für ein unausgeglichenes Duell unter den Körben. Ganze 50 Zähler gingen am Ende auf das Konto der Hertener Big Men Dario Fiorentino, Adam Raczkiewicz und Mohamed Abdiwahid. Aufseiten der Kodiaks hingegen waren es derer nur vier, wobei Quincy Tjon Affo auf eine für ihn eher ungewohnte Position rücken musste. Vielmehr versuchten es die Hagener in der Folge von jenseits der Dreierlinie, was allerdings nur mäßig zum Erfolg führte (30,8 Prozent). Lediglich Finn Philipp erwischte einen Sahnetag, traf starke 8 seiner 13 Distanzversuche und wurde am Ende mit 26 Zählern zum Topscorer der Partie.

+++ Phoenix Hagen: Rückkehr von JJ Mann sorgt für Vorfreude +++

Auch Liga-Topscorer Shawn Scott kam auf 26 Punkte für die BBA, dahinter folgten im internen Scorer-Ranking Jaro Abrams und Juri Glavovic mit je 5 Zählern – es war im Angriff ein rabenschwarzer Tag für die Kodiaks.

Die BBA-Verantwortlichen waren trotz der zweiten Niederlage in Folge nicht unzufrieden. „Wenn man sieht, wie wir 30 Sekunden vor dem Ende bei einem Rückstand von 13 Punkten immer noch gekämpft haben, dann zeigt das eine Menge über unsere Mannschaft“, resümierte BBA-Assistenzcoach Vid Zarkovic. „Es ist ganz normal, dass man im Laufe der Saison so eine Phase hat, in der nicht alles zusammenläuft – gerade mit den personellen Problemen. Jetzt haben wir eine Woche Pause, um zu regenerieren und dann wollen wir wieder angreifen.“

BBA: Abrams (5), Philipp (26), Orthen (1), Ilic, Pauli, Scott (26), Glavovic (5), Jürgens, Agyapong (2), Tjon Affo (2), Ivojevic.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke