BBA Hagen: So wichtig wird das Spiel gegen Grevenbroich

Hagen. Basketball-Regionalligist BBA Hagen bestreitet ein bedeutsames Spiel gegen den Rangletzten Grevenbroich. Doch die Personallage ist angespannt.

Die BBA Hagen kann heute eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Basketball-Regionalliga herbeiführen. Um 20.15 Uhr empfängt das Team von Trainer Kosta Filippou den Tabellenletzten Elephants Grevenbroich (Otto-Densch-Halle).

BBA Hagen kann sich Luft verschaffen

Mit einem Heimsieg würde die Akademie bei dann noch sieben übrigen Partien vier Siege vor Grevenbroich sowie drei vor der BG Dorsten stehen und könnte sich viel Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen.

Aber die Hagener Personallage ist wieder einmal angespannt: Marcus Ligons ist wegen seiner Corona-Erkrankung weiterhin nicht im Trainingsbetrieb, wie die BBA mitteilte, und nun fallen auch noch Yannick Opitz (krank) und Felix Fuhrmann (beruflich verhindert) aus. „Großartig jammern hilft in unserer Situation jetzt nicht. Wir müssen trotzdem alles daran legen, egal mit welcher Formation wir spielen werden, dieses so wichtige Spiel am Freitag zu gewinnen“, sagt Filippou.

Trainer Kosta Filippou stimmt seine Mannschaft ein.

Grevenbroichs überragende Spieler

Grevenbroich steht zwar am Tabellenende und kassiert die meisten Punkte der Liga, ist aber vor allem dank seiner überragenden Spieler John Murry (26,9 Punkte pro Spiel) und Dzemal Selimovic (14,8 und 14,5 Rebounds) jederzeit in der Lage, für eine Überraschung zu sorgen. So etwa vor zwei Wochen, als das Team von Trainer Ken Pfüller den Tabellenzweiten Ibbenbüren in letzter Sekunde besiegte.

Spielfrei haben an diesem Wochenende die Regionalliga-Basketballer des SV Haspe 70, denn deren Gegner Ballers Ibbenbüren hat das Coronavirus erwischt.

