BBA Hagen: Liga-Topscorer Frierson stiehlt Zahariev die Show

Hagen. Regionalligist Basketball Akademie Hagen verliert daheim gegen die Telekom Baskets Bonn II. Kritische Szene am Ende erzürnt die Hagener Fans.

Die BBA Hagen hatte Matt Frierson, den besten Scorer der 1. Regionalliga, eigentlich gut im Griff. Der US-Amerikaner hatte am Ende des dritten Viertels 13 Punkte auf dem Konto, die Basketball Akademie führte mit 64:61, aber das Ende der ansehnlichen Freitagabendpartie in der Otto-Densch-Halle wurde zur One-Man-Show Friersons, der 17 Punkte im Schlussabschnitt erzielte. Und seinen Telekom Baskets Bonn II damit einen 86:94 (38:41)-Auswärtssieg bescherte.

BBA Hagen machen viele Ausfälle zu schaffen

Angesichts vieler Ausfälle – auch Center Alessandro Spitale musste kurzfristig wegen einer Erkältung passen – schlug sich die BBA gegen ein offensiv brandgefährliches Team achtbar. „Ich kann meiner Mannschaft heute in keiner Weise einen Vorwurf machen“, sagte Hagens Trainer Kosta Filippou nach dem Spiel. In seiner zweiten Partie für die Basketball Akademie zeigte Neuzugang Milen Zahariev seine Klasse: 30 Punkte und 13 Rebounds legte der bulgarische Guard auf, obwohl das Wurfglück ihm nicht hold war. Nachdem Bonn in der 17. Minute schon etwas davon zog (28:34), war es Zahariev, der seine Farben mit fünf Punkten in Folge wieder heran führte.

Die Gastgeber schlugen sich gegen Bonns gallige Defensive gut und verloren insgesamt nur siebenmal den Ball. Neben Zahariev war auch Sören Fritze kaum zu stoppen, der gegen körperlich schwächere Gegner immer wieder erfolgreich den Weg zum Brett fand. Nach einem Korbleger des Hagener Aufbauspielers in der 30. Minute führte die BBA bereits mit 64:58, aber immer wieder hatten die Bonner Schützen, die insgesamt 14 Dreier versenkten, eine Antwort parat. „In dieser Phase haben uns einige vergebene Freiwürfe weh getan“, bedauerte Filippou.

Schiedsrichter sehen Foul an Milen Zahariev nicht

Die Rheinländer drehten die Partie zu Beginn des letzten Viertels postwendend. Erst Noah Völzgen, dann Matt Frierson trafen Distanzwürfe zum 64:64-Ausgleich. Vytautas Nedzinskas antwortete mit einem Dreier, aber Frierson schickte postwendend einen Dreipunktewurf hinterer (67:70/33.). Das schnelle Tempo spielte in die Bonner Karten, durch einen Dunking von Musterathlet Shaquille Rombley über Nedzinskas führten die Baskets bereits mit 67:74 (34.). Aber die BBA gab sich keineswegs auf und startete einen Lauf zum 77:81.

Doch jetzt war es nicht nur die Bonner Treffsicherheit, sondern auch die merkwürdige Linie der Schiedsrichter, die der BBA eine Chance zur Wende erschwerte. Die Unparteiischen übersahen beim Stand von 77:81 ein klares Bonner Foul an Zahariev, der beim Korbleger arg bedrängt wurde – auf der anderen Seite bekamen die Gäste den Pfiff und konnten ihren Vorsprung ausbauen. Wenig später wurde Frierson von Hagens Center Michael Krichevski, der ansonsten ein starkes Spiel machte, beim Dreier gefoult – der Amerikaner versenkte alle drei Freiwürfe von der Linie zum 77:85.

Vytautas Nedzinskas wird am Ende disqualifiziert

39 Sekunden vor dem Ende kam die BBA durch einen Nedzinskas-Dreier auf 86:89 heran, aber wenige Augenblicke später antwortete Frierson eiskalt zum 86:92. „Er ist ein echt guter Spieler, das kann man nicht anders sagen“, kannte Kosta Filippou die Leistung des Bonner Wurfkünstlers an. „Oft haben wir ihn gut verteidigt, manchmal hatte er zu viel Platz. Am Ende hat er den Deckel drauf gemacht.“

Nedzinskas wurde im Angriff darauf der Ball aus den Händen geschlagen, der Litauer will dabei ein Foul gesehen haben – und schimpfte so sehr auf den Schiedsrichter ein, dass er disqualifiziert wurde.

BBA: Philipp, Wegmann (6), Fritze (18), Nedzinskas (10, 9 Rebounds, 5 Assists), Ribic, Gebehenne, Fuhrmann (10), Zahariev (30, 13 Reb.), Krichevski (12).

