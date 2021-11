Basketball-Oberliga: Overhoff wirft TSV Hagen 1860 zum Sieg

Bis zum letzten Viertel hat Tim Overhoff (am Ball) vier Punkte auf dem Konto, aber in der Schlussphase dreht der Sechziger mächtig auf. Am Ende kommt er auf 19 Zähler.

Hagen. Basketball-Oberliga: BBA Hagen II überfordert den Lippstädter Angriff. Der TSV Hagen 1860 siegt klar. SV Haspe 70 II kassiert eine Klatsche.

Während eine gallige Defensive für die Reserve der BBA Hagen der Schlüssel zum Sieg war, setzte sich der TSV Hagen 1860 dank eines offensiv herausragenden letzten Viertels durch. Die „Zweite“ von Haspe 70 verlor am 3. Spieltag der Basketball-Oberliga klar.

LTV Lippstadt – BBA Hagen II 54:66 (27:34). Die BBA-Zweite hatte in Lippstadt alles im Griff, weil die Verteidigung der jungen Mannschaft von Trainer Tome Zdravevski aggressiv und variantenreich agierte. Mannverteidigung, Zonendefense, Ganzfeldpresse – ständig stellten die Eilper ihren Gegner vor Herausforderungen. „Die Lippstädter wussten nicht so recht, wie ihnen geschah“, lobte Zdravevski das Engagement seiner Jungs.

Zudem erwischte Finn Philipp (22 Punkte) im Angriff einen Sahnetag und versenkte in der ersten Halbzeit schon vier Dreier. Nur die schwache Freiwurfquote von unter 50 Prozent (17/36) machte den Gästen zu schaffen. „Hätten wir besser getroffen, wären wir schon auf über 20 Punkte weg gewesen“, mutmaßte der BBA-Trainer. Dennoch war der Auswärtssieg ungefährdet.

BBA II: Springer (2), Philipp (22), Mingaz (4), Orthen, Zajic (15), Gebehenne (10), Kayak, Schlink (10), Jürgens, Wriedt (3).

BC Langendreer – SV Haspe 70 II 92:52 (45:19). In Langendreer war die Mannschaft von Trainer Yannik Springkämper von Beginn an auf verlorenem Posten. War man in der Vorwoche gegen einen ähnlich physischen Gegner aus Gerthe noch in der Lage gewesen, zumindest körperlich dagegen zu halten, so wurden die 70er diesmal unterm Korb dominiert. Zusätzlich zu den vielen defensiven Fehlern und der fehlenden Körperlichkeit konnte Haspe auch im Angriff keine Akzente setzen. Zahlreiche Ballverluste und schwache Abschlüsse zogen sich so durch das gesamte Spiel.

„Auch wenn Langendreer nicht unser Maßstab sein sollte, sind wir definitiv keine Mannschaft, die so viel schlechter einzuordnen ist. Daher müssen wir uns die Frage gefallen lassen, wieso wir uns heute so präsentiert haben und warum nur zwei meiner Jungs heute eine einigermaßen passable Leistung gebracht haben“, fand Springkämper deutliche Worte.

Haspe II: Rodrigues Costa (2), Siewert (10), Offermann (2), Kühl, Totska (2), Wagener (18), Kouzo (9), Dikilitas, Neumann (8), Uhlenbrock (1).

LippeBaskets Werne II – TSV Hagen 1860 68:90 (32:40). Matthis Schmalenbach war es zu verdanken, dass die Gäste im ersten Viertel den Anschluss hielten. Satte vier Dreier versenkte er im ersten Abschnitt, welcher 19:19 endete. Zur Halbzeit führte der TSV vor allem dank der gut aufgelegten Nils Schäfer und Tim Overhoff, die einen 11:3-Lauf zündeten, während Wernes Brachhaus seine Farben im Spiel hielt.

Nachdem das dritte Viertel ausgeglichen verlief, sah alles nach einem spannenden letzten Abschnitt aus. Aber dagegen hatte Tim Overhoff etwas. Nach Dreiern von Malte Dukatz und Nils Scheller holte er wichtige Offensivrebounds und scorte nach Belieben in der Zone, bevor er zwei Dreipunktewürfe hinterher schickte. Mit 15 Punkten im letzten Viertel entschied er die Partie für die 60er.

TSV: Menk (1), Schäfer (12), Schmalenbach (20), Krumme (13), Dukatz (7), Pradel, Overhoff (19), Scheller (18), Busch.

