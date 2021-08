Basketball Akademie Hagen gewinnt ihr erstes Testspiel

Topscorer der BBA in Herten: Marcus Ligons.

Herten. Wenig Treffsicherheit, viel Energie: Regionalligist Basketball Akademie Hagen gewinnt das erste Testspiel gegen Ligakonkurrent Hertener Löwen.

Nach zehn Monaten Corona-Pause hat die erste Mannschaft der Basketball Akademie Hagen (ehemals BG Hagen) wieder ein Spiel bestritten. Die Testpartie beim Ligakonkurrenten Hertener Löwen gewann die Mannschaft von Trainer Kosta Filippou mit 54:53. Es war für beide Teams das erste Spiel seit dem Saisonabbruch Ende Oktober 2020.

BBA fehlen viele Leistungsträger

Trotzdem fehlte es in Herten nicht an Energie und Intensität, jedoch schon, und das verwunderte niemanden, an Rhythmus und Treffsicherheit. Aufseiten der Löwen fehlten die Guards Luca Bampoulis und Gabriel Jung (beide ehemals Haspe 70).

Filippou musste auf eine ganze Reihe an Akteuren verzichten: Felix Fuhrmann, Yannick Opitz, Vytautas Nedzinskas, Alessandro Spitale, Angelos Theodoridis und Finn Philipp.

Junge BBA-Spieler empfehlen sich

Die Youngster um Topscorer Marcus Ligons und Routinier Sören Fritze empfahlen sich im ersten Test für die nächsten Aufgaben. „Nach einer so ungewöhnlich langen Pause betrachtet man so ein Spiel nicht aus der gewöhnlichen Sicht“, sagte Kosta Filippou nach der Partie. „Es war viel Energie und Spielfreude zu sehen und insgesamt ein ordentlicher Start in unsere Testspielphase.“

BBA: Ligons (19), Osarinmwian, Wegmann (11), Fritze (9), Gebehenne, Gimbel, Dresel (3), Schlink, Ribic (9), Krichevski (2).

