Kreisliga Badminton: So führen Teams des TuS Ende ihre Ligen an

Herdecke. Vier Spiele, vier Siege: Für die Badmonton-Teams des TuS Ende lief nicht nur der vergangene Doppel-Spieltag nach Wunsch,

„Wir haben ein tolles Ergebnis am Wochenende erzielt“, freute sich Christoph Marschall, Badminton-Abteilungsleiter des TuS Ende. Die beiden Mannschaften des Herdecker Sportvereins siegten jeweils zweimal und führen nun die Tabellen in der Kreisliga und Kreisklasse an. „Hoffentlich können wir die Leistung weiterhin halten“, erklärte Florian Hoffmann, Mannschaftsführer der Ender Reserve.

Die Ender Teams überzeugten schon bei den Auswärtsfahrten am Samstag. Das Kreisliga-Team um Christoph Kornowski siegte beim TuS Breckerfeld mit 6:2, musste sich nur im Doppel der Damen und im Mixed den Gastgebern geschlagen geben. Beim BC Wattenscheid III siegte die TuS-Reserve um Florian Hoffmann am gleichen Tag etwas knapper mit 5:3, gab das erste Doppel der Herren, das Doppel der Damen sowie das Mixed an die Bochumer ab.

Heimvorteil genutzt

Tags darauf nutzten die Ender Teams ihren Heimvorteil. Beim 7:1-Erfolg der Kreisliga-Mannschaft gegen den BC Hohenlimburg mussten sich nur Larissa Heinrici/Vanessa Kornetzki im Damendoppel geschlagen geben, dagegen siegten Christoph Kornowski/Li Tsai Hu und Martin Steinhage/Thorsten König im Herren-Doppel, während sich Kornowski, Hu und König im Einzel sowie Vanessa Kornetzki/Martin Steinhage im Mixed durchsetzen konnten.

Der TuS-Reserve gelang ein 6:2-Sieg gegen den TV Bochum-Brenschede, zu dem Florian Hoffmann/Simon Kiddle im ersten Doppel, das zweite Herren-Doppel kampflos, alle drei Herren-Einzelspieler und das Mixed-Team Daniela Sniezyk/Christoph Marschall die Punkte beitrugen. Linda Dreps im Damen-Einzel und Dreps/Sniezyk im Damendoppel unterlagen.

