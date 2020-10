Aufholjagd des SC Berchum/Garenfeld führt ins Leere

Im tiefsten Sauerland musste sich Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld beim Mitaufsteiger TSV Weißtal mit 2:3 (0:3) geschlagen geben.

Dabei haben die Gäste die ersten 45 Minuten gänzlich verschlafen. „Da sind wir nicht im Spiel gewesen. Weißtal hat alle drei Tore nach individuellen Fehlern gemacht", sagte SC-Coach Fabian Kampmann hinterher.

Nickel verwandelt per Kopf

Nach Toren von Weißtals Luca D'Aloia (19. / 45.) und Jan-Michael Moses (29.) lagen die Sauerländer zur Pause vorne. Danach kamen die Garenfelder immer besser in die Partie und markierten auch schnell das 1:3. Daniel Wanderer schlug einen Eckstoß nach vorne, den Jerome Nickel per Kopf verwandelte (51.). Kurz darauf kassierten die Gastgeber den Roten Karton. TSV-Torhüter Marcel Schneider parierte einen gefährlichen Rückpass vor dem Strafraum mit der Hand. Danach ließen sich die Weißtaler fortan in Unterzahl von den Garenfeldern einschnüren.

Dem 2:3-Anschlusstreffer der Berchumer ging eine tolle Vorlage voraus. Nickel hob die Kugel über die Abwehr in den Lauf von Tobias Neynaber, der dem eingewechselten Ersatztorwart keine Chance ließ (73.). Zwei Freistöße hatten die Gäste noch direkt mittig am Strafraum, aber sowohl Christian Deuerling als auch Wanderer konnten den Ball nicht gefährlich auf das Tor bringen und für den Ausgleichstreffer sorgen.

„Unentschieden wäre gerecht“

„Wir haben uns zu viel mit Nebensächlichkeiten beschäftigt. Wir haben uns oft am Schiedsrichter orientiert und nicht an der eigenen Leistung. Aber im zweiten Durchgang haben wir uns gut reingehängt, ein 3:3 wäre zu 100 Prozent verdient gewesen“, hätte sich Garenfelds-Trainer Fabian Kampmann gefreut, wenn sich seine Mannschaft belohnt hätte.

„Wenn wir das etwas cleverer ausspielen, können wir auch noch ein bis zwei Tore mehr machen können“, pflichtete Teammanager Sebastian Schulte bei.

Mit einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden stehen die Garenfelder nach fünf Spieltagen auf dem neunten Tabellenplatz in der Landesliga Staffel 2. Am kommenden Wochenende empfängt das Kampmann-Team den punktgleichen SC Drolshagen zum Duell im Waldstadion.

SC: Hollmann, Becker, Bojku, Borchert, Hryn (46. Huber), Kunz (46. Nickel), Rüster, Wanderer, Deuerling, Pais, Neynaber.