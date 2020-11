Achter um Herdecker Weißenfeld will nach Portugal reisen

Herdecke/Dortmund. Im zweiten Anlauf soll es klappen: Mittwoch reist der Herdecker Johannes Weißenfeld mit dem Deutschland-Achter ins Trainingslager nach Portugal.

Es gibt nur eine kurze Verschnaufpause: Nach dreiwöchigem intensiven Trainingsblock in Dortmund, bei dem an den Grundlagen gearbeitet wurde, können die Ruderer des Deutschland-Achters um den Herdecker Johannes Weißenfeld in dieser Woche beim individuellen Training etwas herunterschalten. Schon am nächsten Mittwoch geht es von den Umfängen aber wieder auf die Überholspur, wenn das Trainingslager im portugiesischen Avis ansteht. „Wir müssen natürlich immer abwarten, wie sich die Corona-Situation entwickelt, aber Stand heute fahren wir nächste Woche nach Portugal“, sagte Bundestrainer Uwe Bender. Im November musste ein Trainingslager im portugiesischen Lago Azul noch abgesagt werden.

Erster Schritt in Richtung Olympia

„Aus meiner Sicht ist er trotz der Krisenzeit sehr gut gelaufen und deutlich besser, als ich befürchtet hatte“, beurteilte Bender den ersten Trainingsblock des Achters auf dem Weg zu Olympia 2021 in Tokio positiv: „Wir waren in den vergangenen drei Wochen alle täglich ohne einen freien Tag am Stützpunkt. Wir haben ordentlich Umfänge trainiert, viele Kilometer gemacht und an den Grundlagen für die Olympia-Vorbereitung gearbeitet.“ Das nun folgende Trainingslager in Portugal nach kurzer Pause sei dennoch sinnvoll. „Wir waren den ganzen Sommer in Dortmund, mit Ausnahme der EM in Posen und der Regatta in Rendsburg“, sagte Bender: „Wir fahren die ganze Zeit den Kanal auf und ab, wir brauchen jetzt diese Abwechslung. Ein Trainingslager im Süden ist nicht zu ersetzen.“