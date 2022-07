Abstimmung: Welcher Trainer formte die Eintracht am besten?

Den Aufstieg in die 2. Bundesliga macht Stefan Neff in der vergangenen Saison perfekt. Macht ihm das zum Trainer der „Eintracht-Jahrhundertmannschaft“?

Hagen. Gustl Wilke, Lars Hepp oder doch Stefan Neff? Welcher Trainer hat bei Eintracht Hagen am meisten Eindruck hinterlassen? Stimmen Sie ab.

Zum 100-jährigen Jubiläum der Handball-Abteilung sucht der VfL Eintracht Hagen die „Jahrhundert-Mannschaft“. Wir stellen Ihnen heute die Trainer vor.

1. Hans Hentzsch

1968 - 1972

Mitte der 60er-Jahre lief es nicht gut bei den Eintracht-Handballern. Das änderte sich aber mit Trainer Hans Hentzsch, der vom OSC Dortmund nach Hagen wechselte. Mit seiner ganz eigenen Trainingsintensität führte er die Mannschaft in Feld und Halle von Erfolg zu Erfolg und führte sie in die deutsche Spitzenklasse zurück. Er hatte ein väterliches Verhältnis zu seinen Spielern und hielt Kontakt zu seiner Erfolgsmannschaft bei regelmäßigen Treffen – bis zu seinem Tod.

Erfolge Feld:

1969: Aufstieg Regionalliga West

1970: Westdeutscher Vizemeister

1971: Westdeutscher Meister und Aufstieg zur Feldhandballbundesliga

1969: Viertelfinale Deutsche Meisterschaft

1971: Aufstieg Regionalliga West

1972: Halbfinale Westdeutsche Endrunde

2. Gustl Wilke

1973, 1976-1979, 1999-2001

Als langjähriger verdienter Spieler des VfL Eintracht hatte Gustl Wilke auch verschiedene Episoden als Trainer. Der spätere Sportdozent an der Ruhr-Universität Bochum blieb dem VfL Eintracht ein Leben lang verbunden und sprang immer ein, wenn man ihn brauchte.

Erfolge Feld:

1973: Halbfinale der Deutschen Meisterschaft



3. Helmut Duell

1973 - 1976

Der Dozent der Sporthochschule Köln und ehemalige Nationaltorwart trainierte den VfL Eintracht drei Jahre lang. Am Ende seiner Trainerzeit stellte der Handballbund das Feldhandballspiel in Deutschland ein. Damit endete auch das ruhmreiche Feldhandballkapitel des VfL Eintracht Hagen.

Erfolge Halle:

1974: Westdeutscher Vizemeister

4. Andreas Osebold

1988-1991, 1994-1998

Andreas Osebold war zehn Jahre Spieler der 1. Mannschaft auf der Linksaußen-Position. Parallel zu seiner Spielertätigkeit trainierte er schon die erfolgreiche A - Jugend. Nach seinem Karriereende übernahm er 1988 das Amt des Trainers und führte den VfL Eintracht in die 2. Bundesliga. In den insgesamt sieben Jahren seiner Trainertätigkeit konnte er den VfL Eintracht in den 90er-Jahren immer in der 2. Bundesliga halten.

Erfolge Halle:

1983:Aufstieg zur Regionalliga

1989: Westdeutscher Vizemeister

1990: 3. Platz in der 2. Bundesliga

5. Michael Lohrmann

1991 - 1994

Der ehemalige Linksaußen des VfL Eintracht übernahm 1991 die Mannschaft, wurde auf Anhieb Meister der 2. Bundesliga Mitte.

Erfolge:

1992: Meister der 2. Bundesliga und Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga



6. Lars Hepp

2013 - 2017

Hepp kam vom TuS Wermelskirchen nach Hagen und stieg zwei Jahre später mit dem VfL Eintracht wieder in die 2. Liga auf.

Erfolge:

2015: Aufstieg in die 2. Bundesliga

7. Stefan Neff

2019 - heute

Der Ur-Hagener, der schon in der Jugend für den VfL Eintracht spielte, kehrte nach Trainerstationen beim VfL Gummersbach (Junioren), dem TuS Volmetal und SG Schalksmühle/Halver zum VfL Eintracht Hagen als Trainer zurück. Im zweiten Jahr schaffte er mit der Mannschaft in einer von Corona geplagten Saison den erneuten Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Erfolge:

2021: Aufstieg in die 2. Bundesliga



+++So stimmen Sie ab+++

Gemeinsam mit der WESTFALENPOST sucht der VfL Eintracht Hagen zum 100-jährigen Jubiläum der Handballer die „Jahrhundert-Mannschaft“. Jede Woche stellen wir Ihnen eine neue Position vor.

Abgestimmt werden kann per E-Mail an jahrhundertmannschaft@vfl-eintracht-hagen.de, über die Homepage des Vereins oder über die Abstimmungsgrafik, die ausgeschnitten entweder per Post an die Geschäftsstelle (Körnerstraße 40) geschickt oder dort eingereicht werden kann.

Für Ihren ersten Platz können Sie 10 Punkte vergeben, für den zweiten 5 Punkte, für den dritten 1 Punkt. Die Gewinner werden anhand der Abstimmung und durch eine Fachjury gewählt.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Preise verlost: 2 x VIP-Dauerkarte, 2 x Dauerkarten, 10 x Einzeltickets für die kommende Saison (Spiel nach Wahl), 1 x WP-Präsentkorb.

