Absagen wegen Sturms? Fußballkreis Hagen/EN legt sich fest

Am Freitag bleiben die Sportplätze in Hagen gesperrt.

Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis. Das Sturmtief besorgt die Fußballvereine in Hagen und EN. Kann am Wochenende gespielt werden? Der Fußballkreis gibt zwei Entscheidungen bekannt.

Regen und Sturm mit orkanartigen Böen: Das Sturmtief in Nordrhein-Westfalen macht die heimischen Sportplätze aktuell zu nicht ungefährlichen Orten. In Hagen sind die Plätze noch am Freitag aus Vorsicht gesperrt, doch am Wochenende soll wieder gespielt werden: „Wir werden den Spieltag nicht absetzen“, teilte Peter Alexander, Vorsitzender des Fußballkreises Hagen/EN-Ruhr unserer Zeitung am Freitagmorgen mit.

Seniorenbetrieb soll wie geplant stattfinden

Diese Entscheidung gilt für den Seniorenbetrieb auf Kreisebene. „Die Wetterlage soll sich ab Samstag entspannen. Es soll weiter windig sein, doch Sturmwarnungen gibt es für Hagen nicht“, so Alexander, der schmunzelnd anfügt: „Man kann wieder in Ruhe Brötchen holen gehen.“ Die Lage will der Fußballkreis Hagen/EN dennoch im Blick behalten. Alexander: „Am Samstag haben wir unseren Kreistag. Dort können wir, falls nötig, reagieren.“

Für den Jugendspielbetrieb auf Fußball-Kreisebene hat man sich aber anders entschieden: Der Spieltag an diesem Wochenende (18. bis 20. Februar) wurde vorsichtshalber abgesetzt, wie der Kreisjugendausschuss am Freitag bekannt gab. Die Partien müssen entsprechend nachgeholt werden. Die Absage gilt allerdings nicht für die überkreislichen Jugendspiele im Kreisgebiet Hagen (Bezirksliga und höher). Diese bleiben angesetzt.

Hohenlimburg 10 wartet noch auf Entscheidung

Auch die überkreislich auf Torejagd gehenden Seniorenmannschaften sollen – Stand jetzt – am Wochenende spielen. Der zuständige Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat noch keine Partien abgesetzt. Vereine sollten im Blick behalten, ob und wie die jeweiligen Kommunen, in denen sie am Wochenende spielen, auf die Wetterlage reagieren.

Beim SV Hohenlimburg 10 etwa ist noch nicht klar, ob die Auswärtspartie bei BV Westfalia Wickede (Dortmund) ausgetragen werden kann. Dies entscheidet sich am Freitagmittag.

