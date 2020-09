88:86-Testspielsieg: Phoenix Hagen bezwingt Artland Dragons

Guter Auftritt im Testspiel: Daniel Zdravevski kommt in Quakenbrück auf 13 Punkte und sieben Rebounds.

Quakenbrück/Hagen. Die Basketballer von Phoenix Hagen besiegen im Testspiel ProA-Konkurrent Artland Dragons. Aber Chris Harris ärgert sich über die Schlussphase.

Wäre da nicht diese ärgerliche Schlussphase gewesen, dann hätte Chris Harris wohl ein durchweg positives Fazit gezogen. Am Freitag verlor Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen gegen Erstligist Vechta nur knapp mit 74:81, ehe am Sonntag der ProA-Konkurrent Artland Dragons in Quakenbrück mit 88:86 (47:41) bezwungen wurde.

Phoenix führt in Quakenbrück hoch

„Wir nehmen viel Positives aus den zwei Testspielen mit, zum Beispiel dass wir bei den Dragons schon mit 19 Punkten geführt haben“, lobte Phoenix-Coach Harris. Doch die Nachlässigkeiten seines Teams gen Ende des Spiels, die zehrten an seinen Nerven.

„Wir haben nach der hohen Führung den Fuß vom Gas genommen und nicht so gespielt, wie wir spielen sollten, haben blöd gefoult und Quakenbrück zum Korb ziehen lassen. Das ist ein Problem“, haderte Harris. Mit 77:58 führte Phoenix zu Beginn des vierten Viertels komfortabel, vor allem Jannik Lodders (24 Punkte) und Kyron Cartwright (16) waren erneut die Aktivposten. Auch Daniel Zdravevski (13, 7 Rebounds) stellte die Dragons vor Probleme. Aber jetzt setzten die Quakenbrücker zum 11:0-Lauf an, kamen kurz vor Ende bis auf zwei Punkte heran, doch die Wende gelang ihnen nicht.

Hartes Programm in der kommenden Woche

„Die Mannschaft lernt sich weiter kennen, lernt, wie wir spielen und verteidigen wollen“, resümierte Harris, „und ich hoffe, dass wir Mittwoch gegen Braunschweig und am Wochenende beim Rewe-Cup diese Entwicklung weitergehen werden.“

Phoenix: Bishop (8), Delaney (9), Cartwright (16), Giese (5), Zdravevski (13), Baumann (4), Lodders (24), Haney (9).