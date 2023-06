5. Hagener Grundschulmeisterschaft: Werbung für den Baseball

Hagen. 100 Kinder nehmen an der Baseball-Grundschulmeisterschaft der Hagen Chipmunks teil. Verein profitiert von der Kooperation mit der Westfalenbande.

In der Sportstadt Hagen dominieren Basketball, Handball und Fußball das Geschehen. Da ist es für die Randsportart Baseball nicht einfach, Nachwuchs zu rekrutieren. Die Verantwortlichen des Baseball- und Softballclubs Hagen Chipmunks müssen sich immer wieder etwas einfallen lassen – so wie die Grundschulmeisterschaft, die nach drei Jahren Corona-Pause wieder auf dem Hasper Temper-Field stattfinden konnte. „Nach der langen Zeit ist es gut zu sehen, dass wir das Veranstaltungskonzept der Grundschulmeisterschaft beinahe nahtlos fortsetzen konnten“, sagt der 1. Chipmunks-Vorsitzende Gerhard Krajczy, der auch das Schülerteam der Chipmunks trainiert.

Die Kooperation mit der Westfalenbande

Nach wie vor ist das Angebot für die Grundschulen kostenlos und für die Kinder mit vielen neuen Erfahrungen und viel Spaß verbunden. Gespielt wird eine einfache, leicht zugängliche und verletzungsrisikoarme Variante von Baseball, bei der alle Kids schnell und problemlos mitmachen können. „In enger Kooperation mit der Westfalenbande werden die teilnehmenden Klassen von uns in ihrem Sportunterricht begleitet und mit dem Spiel vertraut gemacht“, erläutert Chipmunks-Assistenzcoach Velten Michaelis. „Kurz vor den Sommerferien wird dann auf unserem Temper-Field in einem großen gemeinsamen Turnier ermittelt, wer die Hagener Baseball-Grundschulmeisterschaft gewinnt.“

Die Westfalenbande ist eine Initiative der Nixdorf Sport- und Jugendstiftung aus Paderborn. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Baseball in Westfalen bekannter zu machen und möglichst viele Kinder schon im Grundschulalter mit dieser Sportart in Verbindung zu bringen. Die Westfalenbande hat mehr als 300 Projekttage an Schulen, sowie zahlreiche Grundschulmeisterschaften begleitet. Sie beteiligt sich an Schul- und Sportfesten und bietet Fortbildungen im Baseball für Lehrerinnen und Lehrer an. Der Hagener Baseball profitiert davon.

Glänzende Belohnung: Für jedes teilnehmende Team hielten die Hagen Chipmunks einen Pokal bereit. Foto: BSC Hagen Chipmunks

Auf dem Temper-Field am Hasper Kursbrink fand jetzt die fünfte Auflage der Grundschulmeisterschaft statt. Bei bestem Wetter traten gut 100 Kinder in acht Teams den Wettkampf um die begehrten Pokale mit der goldenen Baseball-Figur an. Neben dem Turnier konnten sich die Schülerinnen und Schüler beim Zielwerfen und im Sprint messen und ihre Wurfgeschwindigkeit an einer Radarpistole ausprobieren. Die Chipmunks sorgten dabei gewohnt souverän für die Verpflegung der Kinder und Eltern mit kühlen Getränken und frischen Waffeln. „Eine solche Veranstaltung ist nur mit vielen helfenden Händen zu stemmen“, lobte Krajczy den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer.

Die besondere Qualität der Grundschulmeisterschaft in Hagen hat auch Red Fechtig von den Paderborn Untouchables hervorgehoben. Er besuchte das Turnier als Vertreter der Westfalenbande. „Aus allen Richtungen haben wir im Nachgang viel Lob für den Finaltag bekommen, ganz besonders von der Westfalenbande“, freut sich Krajczy. „Es ist schön, dass wir in Hagen bis hierhin ein so gutes Beispiel für dieses tolle Projekt geben konnten und wir überlegen bereits gemeinsam, wie wir in Zukunft Schulmeisterschaften in der Volmestadt weiter ausbauen können.“

Pinguine holen sich den Sieg

Im besten Fall hat das Grundschulturnier die Lust auf Baseball beim einen oder anderen Schüler bzw. Schülerin entfacht. Bei den Chipmunks gibt es ein U15-Jugendteam, das der Verein in Kooperation mit den Dortmund Wanderers auf die Beine stellt. Und dann gibt es eben noch das Schulteam.

Das Finale der Grundschulmeisterschaft gewannen übrigens die „Powerful Penguins“. Mit 6:0 setzten sie sich im letzten Spiel des Tages gegen die „Fire Dragons“ durch, wobei beide Teams das Publikum mit schönen Spielzügen begeisterten. „Mit dem Sieg der „Powerful Penguins“ bleibt der Titel Hagener Baseball-Grundschulmeister bei der Freien Evangelischen Grundschule Hagen, die ihre Teilnahme für 2024 bereits angemeldet hat.

