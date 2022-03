5:5 - Der unvergessliche Aufstieg von RSV Selbecke

Hagen. Der RSV Selbecke hat viel zu bieten: Sternstunden, eine furiose Aufholjagd und einen ungewohnten Untergrund. Ein Überblick.

Wenn man Sport an der Selbecker Straße betreibt, dann ist volle Konzentration angesagt. Zumindest gilt das für die Fahrer, die seit Jahrzehnten auf der wohl ältesten Kart-Rennbahn Deutschlands im Motodrom, wo sogar schon Weltmeister gekürt wurden, ihre Runden drehen. Aber auch die Fußballer des RSV Selbecke 1949 sind stets hoch angespannt, weil sie in der Kreisliga Bmeistens hart darum kämpfen müssen, um nicht in die gefährdete Abstiegszone zu geraten.

Eigentlich paradox ist der Vereinsname: Rasensportverein. Dabei muss der kleine Fußballclub mit seinen etwa 50 Mitgliedern mit einem alten Aschenplatz Vorlieb nehmen. Ob dieser ein Heimvorteil ist, sei mal dahingestellt, auch wenn so mancher Gegner vermutlich gehörigen Respekt vor diesem ungewohnten Untergrund haben mag.

Einzigartig ist auf jeden Fall die unscheinbare Lage dieser Spielstätte: Ein von kleinen Bäumen verdecktes Wohnhaus befindet sich nur wenige Meter von der Eckfahne entfernt. Aber keine Angst: Hier kommen die Anwohner nicht auf die Idee, sich über den Lärm zu beschweren wie damals auf der Bielefelder Alm, wo Bundesligaspiele sogar verlegt werden mussten.

Zehnfacher Torschütze hält Selbecke im Rennen

Naja, den Torschrei haben die Platzherren ohnehin nicht allzuoft auf den Lippen. Wenn Rafet Ada als zehnfacher Torschütze nicht so zielsicher wäre, würde die Bilanz düster aussehen. Da einige Leute auch coronabedingt aufgehört haben, befindet sich Trainer Jörg Wrede quasi vor einem Neuaufbau und sieht sich dabei auf gutem Weg. „Wir hoffen, dass alle gemeinsam die Stange halten und weiterhin Spaß am Fußball haben“, so Vorstandsmitglied und Kassierer Roberto Cantarella. Der Klassenerhalt ist ja wegen der Rückzüge von drei anderen Teams sicher.

Oft muss aber improvisiert werden, um die Lücken mit Altherren-Spielern oder Akteuren aus der inzwischen abgemeldeten Reserve zu schließen. So besteht die Truppe aus Kämpfertypen, Arbeitern auf dem Platz und technisch versierteren Akteuren. Da könnte man den Eindruck gewinnen, dass es einen Draht gibt zum nahe gelegenen LWL-Freilichtmuseum, das ja 200 Jahre Handwerks- und Technikgeschichte präsentiert. Spaß beiseite, dem ist natürlich nicht so.

Den Gegner zermürben

Den tapferen RSV-Kickern ist durchaus bekannt, wie man Gegner zermürben kann. Unvergesslich bleibt das spektakuläre Aufstiegsrundenspiel 2018 gegen FV Hiddinghausen in Gevelsberg. Hoffnungslos lagen die Selbecker schon 0:5 zurück. Mit einer tollen Moral bliesen sie dann zu einer furiosen Aufholjagd und belohnten sich am Ende mit dem viel umjubelten 5:5. Wahnsinn!

Das war eine Sternstunde zum richtigen Zeitpunkt. Aber auf Rosen gebettet ist der Verein, in dem sich der Vorstand vor zwei Jahren komplett neu aufgestellt hat, nicht. So will man in der B-Liga überleben. Und es wäre ziemlich utopisch, von der A-Liga zu träumen. Macht auch keiner. Wie heißt es doch: Geduld ist das Vertrauen, dass alles kommt, wenn die Zeit reif ist.

+++Hagener Platzgeschichten+++

In der Kolumne „Hagener Platzgeschichten“ blickt Fußballexperte Jürgen König auf Sternstunden und Rekorde heimischer Kicker zurück. Von 1982 bis 2004 berichtete er regelmäßig über den Hagener Fußball und lernte in dieser Zeit viele Sportfreunde und Fachleute kennen. Animiert von diesen Treffen, stürzt sich der 65-Jährige immer wieder in die Recherche rund um den Hagener Fußball und fördert dabei die eine oder andere Anekdote und Geschichte zutage.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke