38 Punkte: Nils Scheller ballert TSV 1860 zum Derbysieg

Hagen/Werne Der TSV Hagen 1860 setzt sich im Oberliga-Derby gegen SV Haspe 70 II durch - dank einem herausragenden Nils Scheller. Der TuS Breckerfeld unterliegt in Werne.

Basketball-Oberligist TSV Hagen 1860 hat gegen den SV Haspe 70 II den sechsten Sieg in Folge gefeiert und ist jetzt alleiniger Verfolger von Spitzenreiter TV Gerthe. Der TuS Breckerfeld unterlag knapp der zweiten Mannschaft der LippeBaskets Werne.

TSV Hagen 1860 - SV Haspe 70 II 89:75 (43:38). Der TSV startete mit zwei Dreiern von Tim Overhoff und einer intensiven Defense ins Spiel. So führten die 60er im ersten Viertel schon zweistellig (16:6). Allerdings wurde der Vorsprung nicht weiter ausgebaut, denn die Hasper kamen jetzt im Spiel. Die Gäste aus dem Hagener Westen verkürzten kurz vor der Halbzeit auf drei Punkte Rückstand, ehe TSV-Routinier Martin Miethling mit der Sirene zum 43:38-Halbzeitstand traf.

Die zweite Halbzeit startete aus TSV-Sicht mit einem schönen Play, doch es sollte lange das vorerst letzte offensive Highlight der 60er sein. Haspe nutzte die Schwächephase und übernahm in Minute 24 die Führung und konnte diese sogar auf fünf Punkte ausbauen. Danach führte der überragende Aufbauspieler Nils Scheller sein Team wieder heran und auch wieder in Führung, doch der Vorsprung vor dem letzten Viertel betrug nur noch drei Punkte (61:58).

Die gute Dreierquote der Schwarz-Gelben hielt sie auch im Schlussabschnitt zunächst vorne. Die Hasper konterten immer nur mit einem Zweier, sodass die Führung immer minimal wuchs. Doch in Minute 34 bäumten sich die nochmal auf und verkürzten auf 69:68. Ein Dreier von Overhoff, der mit einem wichtigen Block gegen Luis Uhlenbrock auch defensive Akzente setzte, sorgte wieder für mehr Beruhigung im Spiel der Gastgeber. Ein rotzfrecher Dreier von Felix Huchtmann ins Gesicht erhöhte dann wieder auf 79:71. Es war so etwas wie die Vorentscheidung.

Nils Scheller und Phil Härtl konnten dann den Heimsieg mit ihren offensiven Akzenten ins Ziel bringen. Auf Hasper Seite ärgerte man sich über eine grottenschlechte Freiwurfquote von 50 Prozent (17/34).

TSV: Drescher, Schäfer, Härtl (5), Cichocki, Dukatz (3), Busch (2), Huchtmann (11), Overhoff (15), Scheller (38), Grabo (9), Miethling (6); Haspe 70: Rietz, Sluchyk, Toptan (23, 6 Assists), Cicem, Obrebski (21, 13 Rebounds), Wagener (20), Tanyel, Stanek, Liebermann (3), Uhlenbrock (4), Liebermann (2).

LippeBaskets Werne II - TuS Breckerfeld 84:78 (45:41). In einem engen Spiel fielen verletzungs- oder krankheitsbedingt mit Maxi Dittmann, Gerrit Kühnelt, Kilian Neuhaus und Patrick Hörath gleich vier Spieler aus. Auch Coach Tobias Hedtkamp musste passen.

Die Hansestädter hatten sich vor dem Spiel viel vorgenommen, um nicht wie im letzten Jahr einem Rückstand hinterher zu laufen. Doch leider fand man in der Offensive nicht in den Rhythmus und ließ in der Verteidigung zu viele freie Würfe der guten Werfer von Werne zu. So stand es nach vier Minuten bereits 10:2 für die Gastgeber.

Die Offensive des TuS fand in der Folge immer wieder Wege zum Korb und gute Abschlüsse, angeführt von den beiden starken Guards Felix Fuhrmann und Kevin Stern sowie Center Simon Gensler. So konnte der Zehn-Punkte-Vorsprung von Werne nach und nach aufgeholt werden und es zeichnete sich ein spannendes Spiel bis zum Schluss ab. Im letzten Viertel hatte der TuS immer wieder die Möglichkeit in Führung zu gehen, doch es fehlte das letzte Quäntchen Glück, um die Partie doch noch zu drehen und die zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

TuS: Fuhrmann (23), Reuter (3), L. Kühnelt (5), Köppen (4), Beutgen, Bleck (3), Stern (21), T. Gensler (8), S. Gensler (11), Schneider.

