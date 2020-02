375.625 Euro: Zehn Sportvereine in Wetter werden gefördert

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Sieben Anträge in Herdecke

Etwas weniger Geld als in Wetter hat man in Herdecke beim NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung. Hier beläuft sich die Summe, mit der vereinseigene Anlagen gefördert werden können, auf 307.590 Euro. Bisher, so sagte der Stadtsportverband-Vorsitzende Thomas Bieber, liegen sieben Anträge von Herdecker Vereinen - darunter RC „Westfalen“, Herdecker TV, DLRG oder TSV Herdecke - vor. Aktuell liege man in der Gesamtsumme etwa 50.000 Euro über dem zur Verfügung stehenden Fördertopf.

„Wenn wir jetzt den Deckel drauf machen würden, könnten wir alle Vorhaben mit 80 bis 90 Prozent Fördersumme bedenken“, sagt Bieber. Im Stadtsportverband-Vorstand habe man nun beschlossen, alle für eine Förderung infrage kommenden Vereine erneut anzuschreiben, da das Programm ja bis zum 31. Dezember 2021 laufe. Bieber: „Wenn da nichts mehr kommt, machen wir tatsächlich den Deckel drauf.“ Gäbe es weitere Anträge, könne die prozentuale Förderung der Projekte geringer ausfallen, möglicherweise wollten dann einzelne Vereine auch nur Teilprojekte verwirklichen.

Mit dem Stadtverband für Leibesübungen in Wetter (SfL) und dem Kreissportbund Ennepe-Ruhr sei man in enger Abstimmung, was die Entwicklung von Förderkriterien angeht. Bis zu den Sommerferien, so hofft Bieber, wolle der Stadtsportverband dann eine Prioritäten-Liste bei der NRW-Staatskanzlei einreichen.