350.000 Euro: Der TuS Volmetal startet die Spendenverteilung

Es ist noch viel zu tun in Dahl und Umgebung. Doch viele fleißige Hände packen mit an.

Hagen. Inzwischen haben die Handballer des TuS Volmetal 350.000 Euro. Die Auszahlung soll bis zum 31. August erfolgen.

Mit 5000 bis 10.000 Euro hatten sie im Vorfeld gerechnet, doch die Spendensumme, die inzwischen zusammengekommen ist, lässt die Handballer des TuS Volmetal aus dem Staunen nicht herauskommen: 350.000 Euro haben die Dahler inzwischen gesammelt. Und nun geht es auch langsam darum, das Geld an die Opfer der Unwetter-Katastrophe zu verteilen.

Denn die Flut verschonte Dahl nicht. Straßen wurden aufgerissen, Häuser geflutet und zum Teil bleiben die Geschädigten auf den Kosten sitzen. Dort will der TuS helfen. Wer betroffen ist, kann einen Antrag auf Hilfe an den Verein stellen. 145 dieser Anträge haben die Volmetaler inzwischen schon gesichtet und bewertet. Je nach Dringlichkeit und Höhe des Schadens wurde entschieden, wohin die Gelder als erstes fließen sollen.

Organisation der Auszahlung

Während von allen Seite Hilfsangebote an die Volmetaler herangetragen werden, mussten diese in den vergangenen Tagen organisieren, wie der immense Betrag an die Hilfsbedürftigen verteilt werden kann.

Bis zum Wochenende sollen 272.000 Euro an die Geschädigten ausgezahlt werden, verrät Pressesprecher Thomas Lichtenberg auf Anfrage. Und die Volmetaler rechnen damit, dass noch weitere Anträge eingehen werden. Diese sollen weiter Zug um Zug abgearbeitet werden, so dass bis zum 31. August alle Gelder an die Betroffenen verteilt sind.

In loser Folge wollen die Handballer demnächst einige Spender persönlich vorstellen: „Ihr seid der Wahnsinn!“, betonen die Handballer auf ihrer Facebook-Seite.

