18:0-Lauf besiegelt perfekten Rückrundenstart der BBA Hagen

Er bringt Spektakel in die Otto-Densch-Halle: BBA-Flügel Jaro Abrams stopft den Ball in den Korb.

Hagen Dank starker Defense: Die BBA Hagen Kodiaks besiegen die Bayer Giants Leverkusen II daheim mit 80:59. Eine Schwächephase ärgert den BBA-Coach.

Perfekter Rückrundenstart: Mit ihrer bislang besten Defensivleistung der Saison haben die BBA Hagen Kodiaks in der 1. Basketball-Regionalliga einen 80:59 (46:32)-Heimsieg gegen die Bayer Giants Leverkusen II eingefahren.

Nicht mehr „naiv verteidigt“

Die BBA drückte vom Hochball an aufs Tempo und machte die Räume für Leverkusen eng. „Wir haben in dieser Saison oft zu aggressiv und naiv verteidigt, das haben wir diesmal kluger gelöst“, lobte Kodiaks-Trainer Tome Zdravevski die defensiven Fortschritte seiner Mannschaft. Allerdings musste der Coach erneut mitansehen, wie sein Team im zweiten Viertel einbrach. In der 17. Minute kam Leverkusen auf 32:28 heran. Sein Team müsse in den Phasen, in denen Aufbauspieler Shawn Scott auf der Bank Platz nimmt, besser zurechtkommen, monierte Zdravevski: „Die Auswechselspieler müssen ihre Chancen besser nutzen.“ Kurz vor der Halbzeit fingen sich die Kodiaks wieder und erhöhten mit einem 14:4-Lauf auf 46:32.

Zeigt sich diesmal vor allem defensiv verbessert: Quincy Tjon Affo. Foto: Michael Kleinrensing / WP

In der zweiten Hälfte plätscherte das Spiel lange vor sich hin, beide Teams erlaubten sich reihenweise Ballverluste. Gefährlich wurden die Giants dann noch mal zu Beginn des vierten Viertels; beim 62:55 in der 34. Minute sah sich Zdravevski zur Auszeit genötigt. Aus der Besprechung kam die BBA mit einem sagenhaften 18:0-Lauf, in dem Scott und Jaro Abrams mit je sieben Punkten auftrumpften. „Beide sind in richtig guter Form“, freute sich Zdravevski.

Der Trainer hob überdies die Leistungen zweier „Big Men“ hervor: Quincy Tjon Affo zeigte sich defensiv verbessert und dominierte beim Rebound, während Alex Kortenbreer das Duell der 2,18-Meter-Türme gegen Leverkusens Jonas Gottschalk für sich entschied.

BBA Hagen: Abrams (18), Philipp (5), Ilic (1), Pauli, Springer, Scott (29), Glavovic (2), Jürgens, Dresel (5), Agyapong (2), Tjon Affo (10), Kortenbreer (8).

