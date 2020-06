14-Jähriger vom FC Herdecke-Ende gehört zu neuen Referees

Wetter. Acht neue Fußball-Schiedsrichter wurden beim Kompakt-Lehrgang in Volmarstein ausgebildet. Unter ihnen der 14-jährige Bennet Klöpfel.

„Wenn alles gut läuft, haben wir am Dienstag acht neue Schiedsrichter.“ So hatte Dominic Tillmann, Lehrwart des Fußball-Kreises Hagen/Ennepe-Ruhr, den Schiedsrichter-Lehrgang unter besonderen Corona-Bedingungen in Volmarstein eingeleitet. Fünf Tage später konnte der Lehrgangsleiter an der Köhlerwaldstraße tatsächlich acht neuen Referees für den Kreis gratulieren. Darunter der erst 14-jährige Bennet Klöpfel vom FC Herdecke-Ende, Lob gab es zudem für Gastgeber SuS Volmarstein.

„Gerade weil im Amateurfußball momentan aufgrund der Coronakrise alles still steht, wollten wir die Zeit für die Ausbildung neuer Schiedsrichter nutzen“, erklärte Patrick Lepperhoff – Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses (KSA) - mit einem Augenzwinkern: „Wenn man am Wochenende weder ins Stadion noch selbst gegen den Ball treten darf, hat man nun wirklich keine Ausrede mehr. . .“

Zwei Lehrgänge im Jahr

Allerdings galten für den dreitägigen Kompaktlehrgang am Wochenende, dem am Dienstag eine intensive Prüfung folgte, besondere Hygiene- und Abstandsregeln mit reichlich Desinfektionsmitteln vor Ort. Und erstmals eine Teilnehmerobergrenze von acht Aspiranten, die in Volmarstein umgehend erreicht wurde.

Bennet Klöpfel vom FC Herdecke-Ende ist neuer Schiedsrichter. Foto: FC Herdecke-Ende

„SuS Volmarstein hatte ein gut ausgearbeitetes Konzept und war eine große Unterstützung“, hob KSA-Sprecher Magnus Fischer hervor. Für den nächsten Lehrgang im Herbst 2020 – alljährlich finden zwei Schiedsrichter-Lehrgänge abwechselnd in Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis statt – hofft man beim KSA, dass dann wieder unbegrenzt Interessenten angemeldet werden können.

Nach drei Tagen intensiver Regelkunde und erfolgreicher Prüfung zeigte sich Lehrgangsleiter Tillmann zufrieden: „Die neuen Unparteiischen haben sehr gut mitgearbeitet und sich motiviert und interessiert gezeigt. Jetzt können wir uns alle auf die Zeit nach Corona und ihre ersten Spiele freuen.“

Die neuen Schiedsrichter des Kreises sind Ayoub Ait Ahmed (Westfalia Hagen), Paul Beuter (SpVg Hagen 11), Liam Joel Herzog (SpVg Hagen 11), Marko Juric (KSV Croatia), Bennet Klöpfel (FC Herdecke Ende), Marcel Laksy (SG Boelerheide), Giuseppe Mele (SV Hohenlimburg 10) und Justin Bryan Rogosch (Fichte Hagen). Besonders stolz zeigte sich die Ender Jugendabteilung, dass ihr langjähriger Spieler und heutiger Torwart-Trainer der E2 seine Prüfung zum Schiedsrichter bestanden hat Bennet Klöpfel ist bereits seit fast neun Jahren Mitglied des FC Herdecke-Ende.