112:88! Jetzt darf die BBA Hagen wieder nach oben blicken

Hagen. 1. Basketball-Regionalliga: Die BBA Hagen bezwingt den Tabellenletzten Elephants Grevenbroich deutlich. Rollenspieler übernehmen Verantwortung.

In dieses für den weiteren Saisonverlauf so bedeutsame Spiel ging die BBA Hagenmit Personalsorgen. Doch beim Blick auf den Kader des Tabellenletzten Elephants Grevenbroich wurde schnell klar, dass sich die Gastgeber trotz vieler Ausfälle in recht komfortabler Lage befanden. Denn auf der Auswechselbank der Gäste saßen gerade einmal zwei Basketballer. Die Akademie wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und führte bereits nach dem ersten Viertel mit 34:15. Am Ende stand ein ungefährdeter und teils schön anzusehender 112:88 (59:38)-Sieg zu Buche.

BBA Hagen feiert fünften Sieg im sechsten Spiel

Für die Eilper war es der fünfte Sieg im sechsten Spiel. Von Abstiegssorgen hat man sich vorerst entledigt. „Das war wichtig. Jetzt dürfen wir wieder in die oberen Tabellenregion schauen“, freute sich BBA-Trainer Kosta Filippou nach Spielschluss, zollte aber auch einem dezimierten Gegner aus Grevenbroich Respekt. „Sie sind diese Situation schon gewohnt, daher war Vorsicht geboten. Wir wissen, wie talentiert Grevenbroich auf manchen Positionen ist und wie schwer es sein kann, gegen so eine schmale Rotation zu spielen.“

Vom Talent der Gäste war im ersten Viertel noch nicht viel zu sehen. Die BBA zeigte sich spielfreudig und traf gegen die Grevenbroicher Zonenverteidigung effizient. Im zweiten Abschnitt bauten der nicht zu stoppende Topscorer Milen Zahariev (33 Punkte) und seine Mitspieler die Führung schon auf 52:25 aus. Es lief gut für die Herren in Weiß und Orange, aber anscheinend zu gut.

Grevenbroich arbeitet sich zurück ins Spiel

Die BBA begab sich im dritten Viertel oft in aussichtslose Eins-gegen-eins-Situationen und war am offensiven Brett zu forsch. Die Elephants nutzten das aus und spielten Basketball, wie er einfacher nicht geht: Rebound, weiter Pass nach vorne, Korbleger. Ein Grund, warum Schwergewicht Dzemal Selimovic am Ende auf 31 Punkte kam. Sein Layup zum 66:57 (27.) ließ den Rückstand auf eine einstellige Punktezahl schmelzen und die Hagener Zuschauer schwitzen. Aber mehr war für das Team von Coach Ken Pfüller nicht drin.

Finn Philipp antwortete auf den Grevenbroicher Lauf mit einem schwierigen Dreier aus der linken Ecke zum 69:57, danach erhöhte Aufbauspieler Sören Fritze mit zwei offenen Korblegern auf 73:59.

Wichtiger Dreier von Philipp

„Das war ein ganz wichtiger Dreier von Finn. Wenn er den nicht macht und Grevenbroich auf der anderen Seite punktet, kippt das Spiel vielleicht“ lobte Filippou den Nachwuchsguard. Die BBA fand im letzten Viertel vollends ihren offensiven Rhythmus wieder. Dabei überzeugten nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Zahariev, Nedzinskas oder Fritze – auch die Rollenspieler brachten sich auf beiden Seiten des Feldes ein. „Es war wie in Leverkusen. Die Impulse von der Bank haben uns den Weg zum Sieg geebnet“, freute sich der Coach.

Sein bislang bestes Spiel für die Basketball Akademie machte Joe Jawish, der wegen des Ausfalls von Felix Fuhrmann viele Minuten bekam und das Vertrauen zurückzahlte. Zwölf Punkte – darunter ein frecher Dreier mit Brett – gelangen dem Aufbauspieler. Die 100er-Marke knackte Nedzinskas mit einem Dreier aus gut acht Metern.

BBA: Philipp (8), Wegmann (7), Fritze (13, 8 Assists), Spitale (2), Nedzinskas (24, 13 Rebounds), Mingaz (1), Gebehenne (2), Jawish (12), Zahariev (33, 7 Rebounds), Krichevski (10).

