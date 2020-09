1. Lauf der Region: Sterntalerlauf in Herdecke findet statt

Herdecke. Etliche Volksläufe in der Region sind abgesagt, der Sterntaler-Spendenlauf in Herdecke-Ende findet aber statt. Unter corona-gerechten Bedingungen.

„Der Sterntalerlauf findet tatsächlich statt“, darauf weist Gudrun Dannemann von Sterntaler e.V. ausdrücklich hin. Einen Massenstart wie in der Vergangenheit können ihr Verein und der Lauftreff Ende, die den Spendenlauf organisieren, nicht bieten. Aber den ersten Lauf in diesem Jahr in der Region. Los geht es am 20. September ab zehn Uhr, Start und Ziel befinden sich am Therapeutischen Garten Avalon am Gemeinschafts-Krankenhaus in Herdecke. „Die Rückmeldungen von Sportlern waren, dass sie schon ganz heiß darauf sind, sich endlich wieder einmal mit anderen messen zu können“, sagt Grudrun Dannemann, „wenn auch diesmal unter anderen Bedingungen. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden selbstverständlich eingehalten.“ Am Donnerstag waren schon mehr als 90 Teilnehmer gemeldet.

Die gewünschte Startzeit wählen die Teilnehmer bei der Anmeldung im Internet unter www.sterntaler-lauf.de. Zum gewählten Startzeitpunkt zwischen 10 und 14 Uhr werden die Läufer und Walker am Sterntaler-Garten Avalon mit Abstand begrüßt, tragen sich in die Startliste ein und gehen dann zügig auf die Strecke, ohne sich lange aufzuhalten. Es werden die gewohnten Strecken von vier und neun Kilometern geboten, darüber hinaus kann aber auch jeder Teilnehmer seine Streckenlänge seinem Leistungsvermögen anpassen.

Nach dem Lauf melden sich die Läufer und Walker wieder im Garten, tragen die Uhrzeit ihrer Zielankunft ein und erhalten eine Urkunde und eine Medaille. Dazu wird eine kleine verpackte Zielverpflegung angeboten: Wasser, Obst, Müsli-Riegel etc. Soweit die Abstandsregeln gesichert sind, können sich die Teilnehmer nachdem Lauf im weitläufigen Garten in kleinen Gruppen gerne noch aufhalten.

Und wer nicht mit laufen kann, darf auch gerne ohne Teilnahme spenden, mit jedem Euro wird den Kindern in der Herdecker Kinderklinik geholfen. Sterntaler-Spendenkonto IBAN DE04 4505 0001 0009 1032 50