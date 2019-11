Zu viele Fehler: Vier Tore reichen dem BV Rentfort II nicht

Gladbeck. Ein kurioses Spiel der Rentforter, die gegen Horst 59 wieder verlieren. Trainer Berger ist enttäuscht vom Team und der Unterstützung der Ersten.

Es läuft nicht beim BV Rentfort II. Die Rentforter verloren das dritte Spiel in Serie, 4:5 gegen Horst 59, und zeigten dabei vor allem in der ersten Hälfte keine gute Leistung. Dabei kam der BVR gut ins Spiel und ging mit der ersten Chance durch Meriton Mehmeti in der vierten Minute in Führung.