Wie Wacker Gladbeck in 2020 seinen 100. Geburtstag feiert

Wacker Gladbeck feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag. Der Rahmenplan und einige Veranstaltungen für das Jubiläumsjahr stehen bereits fest, nun soll über weitere Programmpunkte gesprochen werden. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Am Sonntag, 5. Januar, findet daher im Vereinsheim von Wacker Gladbeck an der Burgstraße ein Treffen statt. Los geht’s um 11 Uhr. In der Einladung heißt es: Während eine Arbeitsgruppe bereits 2018/2019 mit diversen Sitzungen den Rahmenplan der 100 Jahre Wacker bereits erarbeitet hat, geht es am Sonntag um die Gesamtentscheidungen der Termine und Programm mit dem Vorstand.“

Sportlerball geht am 6. Juni in der Stadthalle über die Bühne

Auf dem Fanschal ist es nachzulesen: Wacker Gladbeck wurde anno 1920 gegründet. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Fest geplant sind bereits an Pfingsten ein Turnier der Alten Herren sowie ein Treffen der Altsenioren Ü60, ferner am 11. Juni ein Turnier der Jugendabteilung im Wittringer Stadion. Ebenfalls im Juni, am 6., um genau zu sein, hat der Wacker-Vorstand um den Vorsitzenden Alexander Jagielski die Mathias-Jakobs-Stadthalle gebucht. An der Friedrichstraße geht an diesem Samstag ein Sportlerball über die Bühne.

Über weitere Programmpunkte soll am 5. Januar gesprochen werden. „Deshalb“, so ist es in der Einladung nachzulesen, „bittet der Vorstand alle Interessierten zu dem Treffen in das Vereinsheim am Stadion zu kommen.“