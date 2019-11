Gladbeck. Ohne Trainer Ahmet Fidan geht Wacker Gladbeck in die letzten beiden Spiele des Jahres 2019. Der Coach verkündete seinen Rücktritt, verlässt den Verein aber im Guten.

„Ich wünsche der Mannschaft alles Gute und bedanke mich für die letzten zweieinhalb Jahre bei Wacker,“ so Fidan. Er hat die erste Mannschaft von Wacker Gladbeck in die Kreisliga B und wollte in diesem Jahr unbedingt den Sprung in die A-Liga schaffen.

Weiter geht’s für Wacker Gladbeck gegen Eintracht Erle II

Alexander Jagielski ist der Vorsitzende von Wacker Gladbeck. Er wird das Team wohl in den letzten beiden Spielen des Jahres coachen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Diesem Ziel laufen die Butendorfer aber hinterher. Ahmet Fidan sagt: „Die Mannschaft brauchte ein neues Gesicht.“ Nach Informationen der WAZ soll Vorstand Alexander Jagielski das Team in den nächsten beiden Spielen coachen.

Weiter geht’s für Wacker am Sonntag, 1. Dezember, mit einem Heimspiel gegen leiten und die Wackeraner gegen die Zweitvertretung von Eintracht Erle. Anstoß auf dem Platz an der Burgstraße ist um 14.30 Uhr.