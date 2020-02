Gladbeck. Wacker Gladbeck hat seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb der Kreisliga B2 zurückgezogen. Warum der Traditionsverein so entschieden hat.

Wacker Gladbeck meldet Zweitvertretung vom Spielbetrieb ab

Wacker Gladbeck hat seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb der Kreisliga B2 abgemeldet. Das teilte der Traditionsverein aus Butendorf, der in 2020 das 100-jährige Bestehen feiert, auf seiner Homepage mit. Dort wird auch begründet, warum der Klub so gehandelt hat.

Auf wacker-gladbeck.de heißt es im Namen des Vorstands: „Aufgrund ausstehender Mitgliedsbeiträge sahen wir uns dazu gezwungen, unsere zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abzumelden. Trotz mehrfacher Aufforderung ist leider nur ein Teil der Mannschaft der Zahlungsverpflichtung nachgekommen.“

Wacker Gladbeck hat noch zwei Seniorenmannschaften im Spielbetrieb

Damit sind nur noch zwei Seniorenteams von Wacker Gladbeck am Start. Die Erstvertretung kämpft in der Kreisliga B1 um Punkte und überwintert in ihr mit 28 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Diese Mannnschaft hatte sich eigentlich den Aufstieg auf die Fahne geschrieben - ein Ziel, von dem sich die Butendorfer längst verabschiedet haben.

Das hat dazu geführt, dass Trainer Ahmet Fidan an der Burgstraße seinen Hut nahm. Bis zum Saisonende wird der Vorsitzende Alexander Jagielski die Erste trainieren. Unterstützt wird er dabei von Fidan.

Des Weiteren ist eine Drittvertretung in der Kreisliga C1 vertreten. Die Mannschaft hat acht Zähler auf dem Konto und ist Zwölfter/Drittletzter.