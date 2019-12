Viele Angeschlagene: VfL Gladbeck geht auf dem Zahnfleisch

Nein, so ganz ist der Ärger über die Niederlage gegen den Soester TV und die schwache Leistung der Schiedsrichter in diesem Spiel bei Sven Deffte immer noch nicht verraucht. „Wenn sie normal pfeifen, hätten wir nie und nimmer verloren“, sagt der Trainer der Oberliga-Handballer des VfL Gladbeck. Und doch zog er - Ärger über die Unparteiischen hin, Ärger über die 27:28-Pleite her - aus der Soest-Partie auch noch etwas Positives für das letzte Spiel des Jahres.

„Man hat gesehen, dass wir selbst mit den vielen Ausfällen, die wir hatten, konkurrenzfähig sind“, betont Sven Deffte, dessen Mannschaft am Freitag (20. Dezember, 20.15 Uhr) bei Aufsteiger HC Tura Bergkamen ran muss. Für Deffte insofern eine wichtige Erkenntnis, weil erneut etliche Akteure auszufallen drohen oder angeschlagen ins Spiel gehen werden.

Björn Sankalla kehrt in den Kader des VfL Gladbeck zurück

Jan Schmiemann (VfL Gladbeck II) fährt mit nach Bergkamen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Weil die personelle Situation ist, wie sie ist, hat der Trainer des VfL in Nick Kalhöfer, Jan Schmiemann und Christopher Winkelmann zwei Akteure aus der Landesligamannschaft und ein Talent aus der A-Jugend ins Aufgebot berufen. Wer letztlich auflaufen wird, entscheidet sich wie am vergangenen Samstag erst unmittelbar vor Spielbeginn. Gut für Gladbeck: Rückraummann Björn Sankalla, der gegen den Soester TV infolge einer fiebrigen Erkältung passen musste, kehrt in den Kader zurück.

In Bergkamen erwarten die Gladbecker ein kniffliges Spiel. Der Hauptgrund: Die Gastgeber versuchen mit äußerst offensiven Deckungsvarianten, bevorzugt mit einer 3:3-Formation, zum Erfolg zu kommen. Viel Bewegung sei gegen diese „unbequeme Abwehr“ gefordert, sagt Sven Deffte, außerdem seien sowohl Tempo, aber auch Geduld erforderlich. Und eine eigene gute Deckung natürlich auch. Der Übungsleiter der Rot-Weißen: „Richtig vorbereiten auf die Aufgaben, die Bergkamen uns stellt, konnten wir uns leider nicht, weil unter der Woche viele Spieler infolge ihrer Verletzungen gefehlt haben.“

HC Tura Bergkamen belegt mit 5:17 Punkten den drittletzten Tabellenplatz

Der von Thomas Rycharski trainierte HC Tura Bergkamen belegt in der Tabelle mit 5:17 Punkten den drittletzten Tabellenplatz. Erfolge feierte der Neuling gegen den TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck (34:32) und den HTV Hemer (32:29), Zähler Nummer fünf holte die Mannschaft, bei der der ehemalige Ahlener Drittliga-Akteur Dimitry Stukalin Dreh- und Angelpunkt ist, in der Partie gegen Mitaufsteiger CVJM Rödinghausen (25:25).

„Wir wollen uns für die gute Hinrunde belohnen“, sagt Sven Deffte mit Blick auf die Tabelle. Die weist seine Mannschaft mit 13:7 Zählern als viertbeste aus.