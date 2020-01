VfL Gladbeck: Trainer Deffte lässt seinen Bauch entscheiden

Auf der rund zweistündigen Hinfahrt zum Spiel gegen den CVJM Rödinghausen machte sich Sven Deffte schon seine Gedanken. Der Trainer der Oberliga-Handballer des VfL Gladbeck musste nämlich nicht weniger als acht Akteure ersetzen, weil sich kurzfristig auch noch Felix Käsler und Jan Schmiemann krank gemeldet hatten. Das allerletzte Aufgebot der Rot-Weißen bot dann aber eine eindrucksvolle Leistung und gewann bei dem heimstarken Aufsteiger völlig verdient mit 28:22 (14:12).

Chris Winkelmann kommt beim VfL Gladbeck als Rechtsaußen zum Zuge

Christopher Winkelmann kam beim VfL Gladbeck in Rödinghausen auch als Rechtsaußen zum Zuge. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Improvisationskunst war auf Seiten des VfL Gladbeck angesagt. So ließ Sven Deffte phasenweise mit einer 5:1-Formation decken - mit Fabian Büttner auf der vorgezogenen Position. „Das hat er hervorragend gemacht“, lobte der Trainer den Youngster. Haben die Gladbecker diese Abwehrvariante zuletzt in Übungseinheiten einstudiert? Deffte schüttelte den Kopf: „Nein, das war eine Bauchentscheidung.“

Nicht nur dieser Schachzug ging auf. Im zweiten Abschnitt beorderte Deffte Chris Winkelmann auf die rechte Außenbahn. Mit Erfolg: Der A-Jugendliche, der zu Beginn dreimal als Rückraumschütze erfolgreich war, traf auch als Käsler/Giesbert/Kunze/Schmiemann-Ersatz. Zweimal an der Zahl!

Nun empfängt der VfL Gladbeck den Spitzenreiter ASV Hamm-Westfalen II

Nur in einer kurzen Phase wirkten die VfLer nicht geordnet. Das war am Ende der ersten und am Anfang der zweiten Halbzeit, als Sebastian Janus und Max Krönung Zeitstrafen kassiert hatten. Der CVJM ging mit 16:14 in Führung (34.). Im Anschluss aber übernahmen die Gladbecker wieder die Spielkontrolle und zogen schnell davon. Sven Deffte: „Nach 50 Minuten war die Partie bereits entschieden.“

Weiter geht’s für den VfL Gladbeck mit dem vielleicht leichtesten Spiel der Saison. Die Rot-Weißen empfangen nämlich am Samstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr den souveränen Spitzenreiter ASV Hamm-Westfalen II. „Wir freuen uns darauf“, sagt Sven Deffte. Fakt ist: Dabei handelt sich um eine der wenigen Oberliga-Partien, in der seine Sieben als Außenseiter geht.

Max Krönung avanciert mit 6/1 Toren zum besten Schützen des VfL Gladbeck

Zur Erinnerung: Das Team aus Hamm hat alle 13 Saisonspiele gewonnen. Am vergangenen Samstag setzte sich die Zweite des Zweitligisten mit 34:19 deutlich gegen den HC Tura Bergkamen durch. Und gegen den VfL feierte der ASV in der Hinrunde einen 34:29-Erfolg.

VfL Gladbeck: Spierau - Arens (1), Brockmann (2), Sankalla (2), Winkelmann (5), Krönung (6/1), Janus (4/2), Blißenbach (5), F. Büttner (1), Rolf (2).

Spielverlauf: 2:2 (5.), 4:4 (8.), 6:6 (13.), 8:6 (15.), 8:8 (18.), 9:10 (22.), 10:13 (27.), 12:14 (30.), 16:14 (34.), 16:16 (36.), 17:19 (42.), 18:22 (48.), 19:26 (55.), 20:28 (58.), 22:28 (60.).